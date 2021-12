'The Fall of the House of Usher': Frank Langella, Mark Hamill y Carla Gugino lideran la nueva serie de Mike Flanagan para Netflix

El nuevo proyecto de Mike Flanagan para Netflix va cobrando bastante forma. El creador de 'Misa de Medianoche' y la próxima 'The Midnight Club' ha anunciado los primeros nombres del reparto para 'The Fall of The House of Usher', la serie basada en la obra de Edgar Allan Poe.

Concretamente nos encontramos con Frank Langella, Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly y Mark Hamill, quienes encabezarán el reparto de la serie, que se anunciará al completo en las próximas horas.

Langella interpretará a Roderick Usher, el patriarca de la dinastía Usher; McDonnell será su hermana melliza y la mano oculta de la casa; Lumbly interpreta por su parte al investigador C. Auguste Dupin; por último, todavía no han trascendido los papeles de Hamill y Gugino.

Como tampoco lo han hecho los detalles de la trama ya que, a pesar de llevar el título del relato de Edgar Allan Poe —traducido normalmente como 'El hundimiento de la casa Usher'— la idea es explorar algo más el universo del autor a través de los ocho episodios que la componen.

El relato arranca con la visita de un amigo de la familia, que va a visitar la casa Usher cuando el patriarca de la misma se encuentra entre la vida y la muerte. Sin embargo quien muere es su hermana, lo que desata todo tipo de fenómenos inexplicables.