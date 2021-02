'The Midnight Club': Netflix anuncia el reparto de la nueva serie de terror de Mike Flanagan, creador de 'La maldición de Hill House'

Netflix acaba de anunciar el reparto de 'The Midnight Club', la nueva serie de terror de Mike Flanagan, el aclamado director detrás de 'La maldición de Hill House' y 'La maldición de Bly Manor', para la plataforma, basándose para la ocasión en la novela homónima escrita por Christopher Pike en 1994.

Entre los nombres anunciados por Netflix sobresale el de Heather Langenkamp, conocida por haber dado vida a la mítica scream queen de 'Pesadilla en Elm Street'. Además, a Zach Gilford le vimos como Matt Saracen en la televisiva 'Friday Night Lights', Samantha Sloyan, quien ya ha trabajado en varias ocasiones con Flanagan, y Matt Biedel, visto en 'Narcos: México'.

El reparto principal se completa con los jóvenes actores Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard y Sauriyan Sapkota, estando también confirmado por Flanagan que otros actores vistos en algunas de sus películas o series harán apariciones especiales en 'The Midnight Club'.

I've been dreaming of this project since I was a teenager, and I cannot wait to embark on yet another adventure with my @intrepid partner in crime (and television) Trevor Macy, as well as the fantastic crew we've been cultivating. More to come as we get closer to shooting.