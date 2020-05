Mike Flanagan adaptará 'The Midnight Club': una serie para Netflix sobre la popular novela de terror juvenil de los 90

El creador de la magistral 'La maldición de Hill House' (The Haunting of Hill House, 2017) y director de 'Doctor Sueño' (Doctor Sleep, 2019), Mike Flanagan, se reunirá con su equipo de Netflix para adaptar la novela de culto adolescente de Christopher Pike 'The Midnight Club' (1994) en forma de serie para su plataforma de cabecera según informa Variety.

Pike, conocido por sus novelas young adult de terror y fantasía, puede considerarse un equivalente a R.L. Stine, el autor de 'Pesadillas' para adolescentes. La historia de 'The Midnight Club' se desarrolla en Rotterdam Home, un hospicio para adolescentes con enfermedades terminales. Un grupo de pacientes comienza a reunirse a medianoche para compartir historias de miedo y hacen un pacto de que el que muera primero contactará a los demás más allá de la tumba.

En forma casi de antología, el formato es ideal para una serie, que recuerda a la famosa 'El club de la medianoche' (Are You Afraid of the Dark?) de los 90, una de las mejores antologías de terror para adultos y jóvenes. La continuación de 'Hill House' de Flanagan, 'The Haunting of Bly Manor', no solo incorporará no solo la icónica novela de Henry James 'Otra vuelta de tuerca', sino elementos de otros relatos de James. Según un tweet del director, 'Midnight Club' hará algo similar para con otros trabajos de Pike.

Oh, and for you fellow Pike fans out there... the article is correct, we will be incorporating a lot of his books into the series. So whatever your favorite Pike book is, there's a chance it'll be part of the show.