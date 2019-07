El director de 'La maldición de Hill House' vuelve a Netflix con otra serie de terror: 'Midnight Mass'

Netflix ha dado luz verde a la nueva serie de terror 'Midnight Mass', la nueva y aterradora propuesta de los creadores de 'La maldición de Hill House', Mike Flanagan y Trevor Macy.

'Midnight Mass' constará de siete episodios, y sigue a una comunidad isleña aislada que experimenta eventos milagrosos y presagios espantosos después de la llegada de un joven sacerdote carismático al que rodea un aura de misterio.

Terror en streaming puro

Flanagan dirigirá y se desempeñará como productor ejecutivo junto con Macy. El proyecto no tiene relación con los cómics de Vertigo de mismo título. La nueva serie sigue el éxito de 'La maldición de Hill House', que llevó a Netflix a ordenar una segunda entrega, 'The Haunting of Bly Manor', que a buen seguro acabará convirtiendo la serie en una franquicia de terror de muchos quilates.

Basada en el libro del mismo título de Shirley Jackson, la serie estuvo protagonizada por Michiel Huisman, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Carla Gugino, Henry Thomas y Timothy Hutton. Pedretti regresará en la historia de Bly Manor, basada en la novela de horror gótico-psicológico Henry James, y se estrenará en 2020.

El cineasta Flanagan y el productor Macy colaboraron por primera vez en la película de 2013 'Oculus: El espejo del mal', y desde entonces se han encontrado trabajando juntos en 'El juego de Gerald', 'Hush' y 'Before I Wake', todos ellos vistos en Netflix.