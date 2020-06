Las 14 mejores series de Netflix en 2020 (hasta ahora)

Hace unos días mi compañero Kiko Vega realizó un repaso a las mejores series de 2020 en el catálogo de Amazon y ahora es el turno de echar la mirada a Netflix, gran dominadora del mercado de streaming, en parte por la avalancha de novedades que va lanzando.

A continuación encontraréis las que considero que son las 14 mejores series de Netflix en 2020. Para ello he seleccionado únicamente producciones originales de la compañía, ya fuesen estrenos o nuevas temporadas. Si echáis alguna en falta -ya confieso que no he podido ver todas-, no dudéis en recomendarla a través de los comentarios. Sin más que decir, os dejo con ellas.

'After Life'

Ricky Gervais siguió explorando una temática tan espinosa como la depresión en una segunda temporada en la que el protagonista interpretado por él mismo intenta adaptarse a la vida a su ritmo, pero no dejan de lloverle golpes que vuelven a ponerle en una situación comprometida. ¿Habrá luz al final del camino?

'BoJack Horseman'

La mejor serie que ha realizado Netflix hasta la fecha tuvo un final extraordinario que no dudó en enfrentar a su protagonista a todos los demonios del pasado que había ido acumulando para así determinar si era realmente merecedor de un final feliz o no. Especialmente inspirado estuvo el penúltimo capítulo, pero el desenlace al ritmo de la canción 'Mr. Blue' fue impecable.

'Dead to Me'

Christina Applegate y Linda Cardellini ya fueron lo mejor de su primera temporada y repiten en la segunda, pero además la serie sigue explorando su complicada relación con acierto y demostrando un gran manejo para los cliffhanger.

'El último baile' ('The Last Dance')

Coproducción con ESPN que repasa el último año de Michael Jordan en los Chicago Bulls, aunque a la hora de la verdad es un repaso mucho más extenso sobre su carrera. Se ve muy beneficiada por tener un acceso sin igual a los protagonistas, tanto por entrevistas realizadas ex profeso para la docuserie como por las grabaciones realizadas durante esa última hora que no habían visto la luz hasta ahora.

'Élite'

Un culebrón adictivo que sabe jugar muy bien con las temporadas cortas para no alargar las cosas innecesariamente y mantener interesado al espectador en los sucesivos misterios que va metiendo cada temporada. Además, esta ocasión supo a final de ciclo y la serie puso toda la carne en el asador.

'Esta mierda me supera' ('I Am Not Okay With This')

Una serie adolescente que bebe de varios clásicos de esa temática en la que sobresale un gran Sophia Lillis, a la que muchos recordaréis por su participación en la última adaptación cinematográfica de 'It'. El resto del reparto también aporta su granito de arena para que este peculiar viaje a la madurez te seduzca y acabe dejándote con ganas de mucho más a medida que su protagonista va descubriendo sus nuevas habilidades.

'Into the Night'

Una vibrante serie de corte postapocalíptico que sabe cómo atrapar rápidamente al espectador y nunca soltarle hasta llegar al final del último episodio de su primera temporada. Es una serie directa que apuesta por el entretenimiento por encima de todo, aunque también se acuerda de dar algo de entidad a sus personajes principales.

'Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico'

Una docuserie sobre una de las personalidades claves de la sociedad norteamericana durante muchos años. Un billonario que era una incógnita para muchos y cuya personalidad aquí se va desgranando a través del relato de sus víctimas. Ojalá se hubiese podido profundizar más en su historia, pero con lo que da ya es más que suficiente para conocer un poco mejor a Epstein.

'La casa de papel'

La última tanda de episodios de la serie siguió siendo entretenidísima, tanto que uno puede llegar a perdonarle que ya se están empezando a estirar el chicle un poco más de la cuenta. Sin embargo, uno de lo pasa tan bien que si el atraco de la banda del Profesor al Banco de España tiene que durar más, que así sea.

'Ozark'

Las dos primeras temporadas me gustaron, pero era una serie a la que le faltaba dar ese paso adelante necesario para destacar en un era con tantísimas ficciones televisivas. Eso es algo que logró en el tramo final de la tercera a través de una trama más personal en la que sus responsables sabían crear la sensación de inevitabilidad y que al mismo tiempo te doliera que eso va a suceder.

'Sex Education'

Siguió explorando la sexualidad en la adolescencia con bastante acierto, incluso abordando tramas complicadas que en otras manos podrían haber sido un absoluto desastre. Para ello se optó por diversificar un poco más, con mucho acierto en la mayoría de los casos. Y además el encanto de sus protagonistas sigue ahí, intacto.

'Space Force'

La nueva comedia del creador de 'The Office' protagonizada por Steve Carell ha decepcionado a muchos, pero pero yo he quedado muy satisfecho con la capacidad que demuestra par sentar las bases de ese peculiar universo y la dinámica entre los personajes en la primera temporada. Eso lo hace sin dejar de ser un buen entretenimiento, sobre todo en su tronchante segundo episodio.

'Tiger King'

A veces se dice que la realidad supera a la ficción y estamos ante un buen ejemplo de ello, ya que explora una delirante historia real que si se hubiese planteado igual como inventada nadie se la hubiera creído. Es también una propuesta un tanto turbia, algo que puede pasar desapercibido por lo muy entretenido que llega a ser todo lo que rodea a Joe Exotic y compañía.

'Unorthodox'

Adaptación de un caso real que muestra cómo una joven judía casada decide huir y refugiarse en Berlín en busca de una nueva vida. La alternancia entre su situación actual de autodescubrimiento y cómo acabó llegando a un punto de ruptura está muy bien llevada y te permite sumergirte de lleno en la psique de la protagonista.

