'The Umbrella Academy': la temporada 2 de los extravagantes superhéroes de Netflix va de menos a más hasta que acabas devorándola

La pérdida de las series de superhéroes de Marvel dejó a Netflix con un vacío que iba a ser muy difícil de llenar. Sin embargo, la plataforma tardó bien poco en encontrar su siguiente gran éxito con ‘The Umbrella Academy’, adaptación del cómic homónimo escrito por Gerard Way, cantante del grupo ‘My Chemical Romance’, e ilustrado por Gabriel Bá. Es cierto que quizá no fuera tan loca como la obra original, pero a mí me conquistó y estaba deseando pasármelo tan bien con una segunda temporada que se estrena hoy 31 de julio.

Hace unos días os comentaba que los primeros cinco episodios de esta segunda temporada no me habían gustado tanto como me hubiera gustado, pero ahora he podido ver ya los cinco restantes y mi opinión ha mejorado de forma sustancial. Una vez que se ponen todas las cartas encima de la mesa y este grupo de superhéroes vuelve a unirse, ‘The Umbrella Academy’ recupera toda la chispa y empiezas a ver un capítulo detrás de otro casi sin darte cuenta.

Una mejora clara en la segunda mitad de temporada

Hay veces en la que el todo es menos que la suma de las partes y empiezo a tener claro que eso es lo que sucedía con el arranque de la segunda temporada. Ahí no incluyo la impecable presentación de dónde van a parar los protagonistas y cuál es el nuevo fin del mundo que han de evitar, pero luego había que mostrar cómo se amoldaba cada uno de ellos a su nueva realidad y ahí había un interés desigual según nos centrásemos en un personaje y otro, impidiendo así que la temporada terminase de arrancar pese a que había chispazos aquí y allá que apuntaban en una dirección prometedora.

Al final es el reencuentro de todos ellos con su padre lo que enciende la mecha y a partir de ahí la serie no levanta el pie del acelerador, ya que la sensación de urgencia nunca desaparece. Desde la necesidad de Número Cinco de hacer lo que es poco menos que un pacto con el diablo hasta los esfuerzos de estos “hermanos” para intentar evitar este nuevo apocalipsis, consiguiendo además que esas tramas individuales toquen las teclas adecuadas cuando hasta entonces daban cierta sensación de quedarse a medio gas.

Y es que ya en la primera temporada resultaba esencial esa sensación de que algo importante podía suceder en algún momento. A ello ayudaban mucho los personajes de Hazel y Cha-Cha, echándose bastante de menos un equivalente en la segunda tanda de episodios. Aquí la amenaza contra los protagonistas resulta más sibilina, recuperando una a,amenaza del pasado que solamente estalla realmente en su tramo final. Entonces funciona de maravilla y conecta muy bien con todo lo visto en anteriores episodios. La pega es que antes se había sacrificado ese factor vibrante y la serie lo había notado.

Deja con ganas de más

Lo que sí se nota desde el principio es que esta segunda temporada de ‘The Umbrella Academy’ busca ser más ambiciosa desde el primer momento, pero una cosa son las intenciones y otra los resultados, ya que se siguen confiando en los mismos ingredientes pero aportando un mayor componente dramático. Esto último es algo que hay que saber cultivar, sobre todo en un ecosistema como el que nos ocupa, y acaba dando sus frutos -hay alguna escena bastante potente como resultado de ello-, pero personalmente sigo disfrutando más cuando apuesta más por ese loco entretenimiento que tantas alegrías nos dio en la primera temporada.

El otro factor que ayuda a esa remontada es que el ritmo se vuelve más vivo cuando une al grupo de superhéroes, incluso aunque luego haya muchos momentos en los que se vuelvan a separar por necesidades de la historia. Y es que para entonces ya estaba marcado el camino a seguir e incluso cuando vamos sobre aviso de lo que nos espera, como en la trama que protagonizan Número Cinco y Luther en la que se explora un tema recurrente en las historias de viajes en el tiempo de forma muy efectiva, no hay nada que nos sobre.

Además, el tramo final incluye varias sorpresas, porque lo realmente importante no acaba siendo tanto evitar el fin del mundo como la necesidad de reforzar los lazos entre este peculiar grupo de “hermanos”. Esto desemboca en un episodio final que lo tiene prácticamente todo y que incluso logra superar el cliffhanger de la primera temporada en su resolución. Ahora falta que Netflix anuncie pronto la renovación por una tercera tanda de episodios, que la serie no puede acabarse aquí.

Más allá de eso me gustaría destacar que la selección musical vuelve a estar especialmente inspirada y añade ese toque especial que ya tenía la serie en su primera temporada. A veces no hace falta innovar para enamorar al público, simplemente hay que volver a hacer de maravilla lo que ya bordaste en el pasado. Tampoco tiene nada de malo querer ir más allá, tal y como hace la segunda temporada en algunos aspectos, pero ahí la fortaleza de ‘The Umbrella Academy’ no es la misma.

En resumidas cuentas

La segunda temporada de ‘The Umbrella Academy’ puede que sea menos redonda que la primera como pasatiempo alocado, pero le acaba sentando muy bien ir de menos a más hasta darlo todo en su último episodio. Es cierto que me sigo quedando con la primera, pero al final la distancia entre ambas es mucho más pequeña de lo que me temía tras los primeros capítulos de la segunda y sigo con muchas ganas de más.

La temporada 2 de 'The Umbrella Academy' se puede ver en Netflix