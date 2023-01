Cuando Netflix estafa al público con sus promesas rotas: 6 series que canceló tras haberlas renovado previamente

A nadie le gusta que cancelen una de las series que está viendo sin ofrecer una resolución a la historia que está contando. En Netflix cada vez tienen que hacer frente a un mayor número de cabreos por ello, pero hay algo todavía peor que eso, y es cuando se anuncia la cancelación de una serie que antes había sido renovada.

No es un fenómeno que suceda muy a menudo -obviamente tiene un coste y ninguna compañía quiere correr el riesgo de pagar por algo que luego no va a tener-, pero dentro de la propia Netflix he encontrado 6 casos de series que esta plataforma canceló tras haberlas renovado previamente.

Soy consciente de que calificar esto como una estafa por parte de Netflix puede sonar un poco exagerado, pero seguro que muchos lo sintieron así al descubrir que estos títulos que repaso a continuación fueron cancelados de forma totalmente inesperada:

'#blackAF' (2020)

Netflix canceló esta sitcom semiautobiográfica creada por Kenya Barris un año después de anunciar su renovación por una segunda temporada. Cero dudas de que la decisión de Barris de romper su acuerdo con la plataforma y fichar por ViacomCBS tuvo algo que ver en ello. Eso sí, desde Netflix anunciaron su intención de reconvertir la serie en forma de saga de películas, pero nada más ha vuelto a saberse al respecto.

'Esta mierda me supera' ('I'm Not Okay With This', 2020)

Una víctima del coronavirus, pues es cierto que no su renovación no se había dado a conocer al público, pero sí a los responsables de 'Esta mierda me supera', que llevaban tiempo trabajando en una segunda temporada. Además, la primera había acabado en uno de esos puntos que te crea la necesidad de saber cómo iba a continuar la historia de esta serie encabeza por Sophia Lillis, pero ya nunca lo sabremos, pues de Netflix achacaron su cancelación a "circunstancias creadas por el COVID-19". Vamos, que la plataforma iba a tener que gastar más dinero y ya no le compensaba.

'GLOW' (2017-2019)

Una cancelación especialmente dolorosa, ya que Netflix la había renovado 'GLOW' por una cuarta temporada y anunciado que serviría para dar cierre a la serie protagonizada por Betty Gilpin y Alison Brie. De hecho, el rodaje de los nuevos episodios comenzó antes de que el parón provocado por la pandemia obligase a detenerlo. Ya en octubre llegó la pésima noticia de su cancelación porque los problemas asociados al coronavirus lo hacían inviable.

'Queen Sono' (2020)

La primera serie africana de Netflix fue renovada a finales de abril de 2020 con la pandemia en pleno apogeo, pero no impidió que la plataforma optase por cancelar esa decisión apenas unos meses después. El motivo usado fue el impacto provocado por el coronavirus y cómo eso iba a afectar a la producción de 'Queen Sono', una serie que contaba la historia de una espía sudafricana que debe hacer frente a los retos de su vida personal mientras lleva a cabo su misión más peligrosa hasta la fecha.

'The Society' (2019)

Un caso idéntico al de 'Esta mierda me supera', pero lo cierto es que la segunda temporada de 'The Society' estaba tan avanzada ya que se esperaba el inicio de su rodaje para el mes siguiente a que se anunciase su cancelación. La furia de sus seguidores se dejó notar en redes sociales, ya que la primera entrega había dejado varios frentes abiertos, pero Netflix volvió a escudarse en el coronavirus para prescindir de ella.

'Ultrasecretos' ('Inside Job', 2021-2022)

El ejemplo más reciente -y esperemos que también sea el último- de la lista es el de 'Ultrasecretos'. Esta divertida comedia animada había sido renovada por una segunda temporada hace bastante tiempo, pero su creadora Shion Takeuchi reveló hace apenas unos días que la plataforma había cambiado de idea y que 'Ultrasecretos' iba a quedarse sin final. No se ha desvelado el motivo, pero todo apunta a que las audiencias eran demasiados bajas para lo que esperaba Netflix.

