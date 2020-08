Netflix cancela 'The Society' y 'Esta mierda me supera': no tendrán temporada 2 por las "circunstancias creadas por el COVID-19"

Menuda sorpresa más mala acaba de darnos Netflix, ya que la plataforma ha decidido cancelar tanto 'The Society' como 'Esta mierda me supera' pese a que inicialmente contaba con ellas para una segunda temporada y ha señalado al coronavirus como principal responsable de su decisión.

La explicación de Netflix

De hecho, en el caso de 'The Society' se valoraba la posibilidad de que el rodaje de los nuevos episodios comenzase el mes que viene, mientras que en el caso de 'Esta mierda me supera' ya se estaba trabajando en los guiones y todo estaba ya bien encaminado. Finalmente nos quedaremos sin más capítulos de ambas y la compañía ha lanzado el siguiente comunicado explicando su decisión:

Hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con las segundas temporadas de 'The Society' y 'Esta mierda me supera'. Estamos decepcionados por tener que tomar estas decisiones debido a las circunstancias creadas por el COVID-19, y estamos muy agradecidos a sus creadores, incluyendo a Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen y Josh Barry 21 Laps Entertainment para 'Esta mierda me supera', Chris Keyser, Marc Webb y Pavlina Hatoupis por 'The Society', y todos los guionistas, actores y equipos que trabajaron sin descanso para hacer estas series para todos nuestros miembros alrededor del mundo.

Por lo visto, el principal culpable no es tanto el coronavirus como que las medidas de protección necesarias iban a dar pie a un aumento inesperado en el presupuesto y se ve que a Netflix ya no le compensaba. Además, la dificultad para cuadrar la fecha de disponibilidad y las necesidades todos los implicados, sobre todo de los actores, también ha jugado un papel esencial. Que no os extrañe que algo así suceda en un futuro cercano con muchas más series...

Por mi parte, me duele más la cancelación de 'Esta mierda me supera' que la de 'The Society', ya que su primera temporada se encuentra entre mis series favoritas de Netflix de lo que llevamos de 2020 y estaba deseando saber qué iba a suceder después de ese final. Mucho me temo que me quedaré sin saberlo. ¿Vosotros cuál echaréis más de menos?

Vía | Deadline