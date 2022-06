4 grandes series de ciencia ficción para ver este fin de semana en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+

Cada fin de semana nos sumergimos en el catálogo de las diferentes plataformas de streaming para haceros varias recomendaciones. Casi siempre nos centramos en películas, pero hoy toca proponeros 4 grandes series de ciencia ficción para ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+.

Os recuerdo que no es la primera vez que os recomendamos series para ver en streaming, pues ya hicimos un repaso a 4 series cortas y adictivas disponibles en Netflix y otro a 4 estupendas series animadas de ciencia ficción y fantasía que podéis encontrar en plataformas. Y si queréis algo más variado, no dejéis de visitar nuestra lista de las 11 mejores series de Netflix de este 2022.

En caso de que no os apetezca empezar una serie estos días, también podéis echar un vistazo a esta lista de 4 muy buenas películas de ciencia ficción futurista, la de potente cine erótico en streaming, la que hicimos de películas para partirse de risa en plataformas o el de las 13 mejores películas de Netflix de lo que llevamos de año. Sin más que añadir, vamos con las elegidas de hoy.

'Carnivale'

Creada por: Daniel Knauf. Reparto: Nick Stahl, Clancy Brown, Amy Madigan, Michael J. Anderson, Tim DeKay, Clea Duvall, Patrick Bauchau, Debra Christofferson, Diane Salinger, Adrienne Barbeau, Toby Huss, Cynthia Ettinger, Carla Gallo

Una de las cancelaciones de HBO que recuerdo con más dolor, pues ya os aviso de que la historia no quedó cerrada tras el estreno de apenas dos temporadas. Por desgracia, perdió seguimiento y era demasiado cara, algo que se nota en el increíble esmero en todos los apartados técnicos. Mezcla de ficción histórica, ciencia ficción y fantasía oscura, es una serie que requiere cierta paciencia, ya que desarrolla con calma la historia de Ben, un joven con poderes curativos que se une a una feria, y el Padre Justin, un pastor aparentemente apacible que luego no acaba siéndolo tanto. Fascinante pese a estar inacabada y con un reparto repleto de caras que os sonarán en mayor o menor medida.

Puedes verla en HBO Max

'El colapso' ('L'effondrement')

Creada por: Les Parasites. Reparto: Bellamine Abdelmalek, Lubna Azabal, Lola Burbail, Thibault de Montalembert, Audrey Fleurot, Samir Guesmi, Claire Guillon, Caroline Piette, Philippe Rebbot, Pierre Rousselet, Bastien Ughetto

Una gran miniserie francesa alrededor del fin del mundo con la particularidad de que cada uno de sus ocho episodios está rodado en plano secuencia, lo cual resulta clave para que se convierta en una experiencia más inmersiva. Además, cada pequeña historia se complementa de maravilla con el resto para ofrecer un retrato mucho más amplío de la situación límite en la que se encuentran sus protagonistas. Además, ningún capítulo lleva a los 30 minutos, por lo que al final verla entera apenas exige un compromiso similar al de una película larga. De hecho, tardaréis más en ver la estupenda 'The Batman' que 'El colapso'.

'Estoy vivo'

Creada por: Daniel Écija. Reparto: Javier Gutiérrez, Anna Castillo, Alejo Sauras, Roberto Álamo, Aitana Sánchez-Gijón, Cristina Plazas, Alfonso Bassave, Fele Martínez, Julia Gutiérrez Caba, Jesús Castejón, Lucía Caraballo, Zorion Eguileor, Mon Ceballos

Ya me imagino las quejas de algunos por meter una serie española en general y la que nos ocupa en particular, pero no me cansaré de defender un título que mezcla con acierto la ciencia ficción con el costumbrismo castizo, balanceando además el drama con la comedia. Para ello resulta clave tanto su reparto como la definición de los personajes, ya que al final el gran gancho está ahí, en el cariño que cojas a sus protagonistas para que sus particulares aventuras se pasen volando. Eso sí, no esperéis un gran despliegue visual.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Sweet Tooth: El niño ciervo'

Creada por: Jim Mickle, Beth Schwartz. Reparto: Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania Owen, Aliza Vellani, James Brolin, Naledi Murray, Adeel Akhtar, Nixon Bingley, Ava Diakhaby, Seth Flynn, Will Forte, River Rain Jarvis, Dania Ramirez, Neil Sandilands, Christopher Sommers, Christian Tessier

Un cuento de hadas post-apocalíptico. Esta adaptación del cómic de Jeff Lemire podría haber salido muy mal por mezclar a priori dos mundos que no parecen casar mucho entre sí, pero a la hora de la verdad encontramos una serie tierna y entrañable que sabe cómo ingeniárselas para que eso no suponga descuidar la necesidad de crear una sensación de peligro durante muchos momentos sin que se sienta como algo fuera de lugar. Uno de esos títulos que ves con una sonrisa en la boca pero sabiendo también que te están contando una buena historia.

