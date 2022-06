Cada fin de semana aprovecho para hacer un repaso al catálogo de las diferentes plataformas en busca de cine que pueda ser de vuestro interés. Hoy he querido aprovechar el estreno de 'Spiderhead' y la llegada de una estupenda obra de Ridley Scott en streaming para proponeros 4 estupendas películas de ciencia ficción futurista para ver en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max.

Si sois amantes de este tipo, os recuerdo que también tenemos listas de 4 grandes películas de ciencia ficción espacial disponibles en streaming y de 4 geniales películas del género que fracasaron injustamente en plataformas. Y si preferís series, también tenemos otra de 4 series imprescindibles de fantasía y ciencia ficción. Y si buscáis algo más general, ojo a nuestro repaso al mejor cine de Netflix de este 2022. Sin más que añadir, pasemos con las elegidas de hoy.

'Big Hero 6'

Dirección: Don Hall y Chris Williams. Reparto vocal: Ryan Potter, Scott Adsit, Daniel Henney, T.J. Miller, Jamie Chung, Damon Wayans Jr., Genesis Rodriguez, James Cromwell, Maya Rudolph, Alan Tudyk.

Una película que mezcla los superhéroes de Marvel con la animación de Disney, dando como resultado una gran aventura con suficientes reclamos para conectar con todo tipo de público. Eso sí, por encima de todos lo demás sobresale Baymax, uno de los personajes más adorables que nos haya dado el cine reciente. Además, el componente de ciencia ficción está muy bien utilizado, optándose en líneas generales por un toque más realista que encaja muy bien, como también lo hace esos detalles que acercan su acabado visual al mundo del anime. De los mejores Clásicos Disney.

Puedes verla en Disney+

'Ex Machina'

Dirección: Alex Garland. Reparto: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno, Corey Johnson, Chelsea Li, Tiffany Pisani

Un gran ejemplo de película futurista que introduce este elemento más como una necesidad para la creación de la historia que porque quiera explorar en profundidad el universo en el que se sitúa, pero sí diferentes aspectos sobre sus avances tecnológicos, proponiendo una jugosa reflexión alrededor de la inteligencia artificial gracias al impecable guion de Garland. Visualmente alucinante sin por ello renunciar a la sencillez y con un gran trabajo de sus protagonistas, es una de esas obras pequeñas en apariencia pero enormes en lo que te acaban dando.

Puedes verla en Amazon

'Langosta' ('The Lobster')

Dirección: Yorgos Lanthimos. Reparto: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden, Olivia Colman, Ashley Jensen, Ariane Labed, Angeliki Papoulia, John C. Reilly, Léa Seydoux, Michael Smiley, Ben Whishaw, Roger Ashton-Griffiths, Rosanna Hoult, Heidi Ellen Love

Si 'Ex Machina' deja de lado la sociedad en la que transcurría la historia, aquí sucede precisamente lo contrario, ya que el inquietante futuro cercano que propone el director de 'La favorita'. Sin renunciar para lado a su estilo extravagante, aquí propone una sociedad distópica con la necesidad de encontrar pareja como punto de arranque para una obra fascinante que tan pronto abraza el absurdo como la reflexión, tocando todos los palos que cree convenientes sin miedo alguno a que eso pueda desequilibrarla. Y menudo repartazo.

'Upgrade'

Dirección: Leigh Whannell. Reparto: Elisabeth Moss, Storm Reid, Harriet Dyer, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen, Zara Michales, Michael Dorman, Benedict Hardie, Renee Lim, Brian Meegan, Nick Kici, Vivienne Greer, Nicholas Hope.

Este segundo largometraje del director de 'El hombre invisible' nos lleva a un futuro cercano en el que la tecnología controla prácticamente todo. Lo curioso es que ese elemento futurista se usa en realidad para contar una historia de venganza a la vieja usanza, valiéndose así de lo mejor de dos mundos para dar forma a una contundente cinta de acción, incluso salvaje por momentos, que también echa mano de un efectivo uso del humor. Pronto se convertirá en película de culto si no lo es ya.

Puedes verla en Netflix

Espero que alguna os interese. Y no dudéis en utilizar los comentarios para hacer las recomendaciones que creáis oportunas y así complementar la selección que he hecho yo. Por mi parte, apunto que estuvieron a punto de entrar 'Her' (disponible en Amazon Prime Video y en Filmin) y 'Snowpiercer' (la tenéis en Prime Video).