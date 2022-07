Dura menos de 5 horas y la tienes en Netflix: una divertidísima sitcom de oficina llena de aliens y los secretos más oscuros del gobierno

Netflix se puede colgar la medalla de contar con un catálogo de animación bastante potente, en especial en lo que se refiere a series para adultos. Junto a titulazos como 'Bojack Horseman' y 'Big Mouth' se coló el año pasado un nuevo añadido que ha pasado un poco más desapercibido, pero que tiene potencial para convertirse en una de las series de animación más interesantes de la plataforma.

'Ultrasecretos' ('Inside Job') es una combinación perfecta entre una sitcom de oficina y una serie de ciencia ficción un poquito pasada de rosca que se mofa de las teorías conspiranoicas. Es el primer proyecto como showrunner de Shion Takeuchi, que ya tiene tablas de sobra como guionista y productora con 'Desencanto' , 'Historias corrientes' y 'Gravity Falls', y además también cuenta con Alex Hirsch como productor ejecutivo.

La serie de animación se centra en la agencia Cognito INC, que se ocupa de gobernar el mundo en la sombra y de tapar los mayores secretos y conspiraciones.

Reagan Ridley es una científica brillante que vive a la sombra de su padre y cuyas nulas dotes de socialización le impiden conectar del todo con sus compañeros... aunque las cosas empiezan a cambiar poco a poco cuando le ponen de compañero a Brett Hand, quien es básicamente un jock perfecto que le cae bien a todo el mundo.

En su día a día, Reagan, Brett y el resto del departamento tienen que lidiar con todo tipo de emergencias globales, desde asistir a una cumbre de reptilianos hasta construir un robot para sustituir al presidente de los Estados Unidos... Así que con esto ya nos podemos imaginar cómo es un día normalito en esta oficina.

Ya de entrada 'Ultrasecretos' carga con las odiosas comparaciones y, siendo brutalmente sinceros, no termina de ofrecer nada nuevo que no hayamos visto en otras series con el concepto de "oficinistas, pero con ciencia ficción' a lo 'Loki' o 'Men in Black'. Y viendo el tono de animación para adultos, también es imposible no compararla con 'Rick y Morty', pero aún así consigue separarse de otros proyectos similares con un humor muy inteligente y mordaz y su reparto de personajes.

Porque lo bueno es que para los fans de este tipo de series, y en especial de la animación para adultos, definitivamente merece la pena darle una oportunidad.

Y ojo, que precisamente para ser una serie de animación "para adultos", 'Ultrasecretos' puede presumir de tener una animación bastante cuidada y muy expresiva, y de contar varios momentos de acción donde la calidad de la animación es sorprendentemente buena.

En su versión original, 'Ultrasecretos' además cuenta con las voces de Lizzy Caplan, Christian Slater, Clark Duke, Tisha Campbell, Chris Diamantopoulos, John DiMaggio y Bobby Lee, quienes terminan de darle a los personajes todavía más carisma.

Porque más allá de un reparto redondo, con lo que te quedas de 'Ultrasecretos' es con su humor muy afilado y mordaz que no se corta un pelo. Además de explorar los traumas de sus protagonistas y explorar el panorama político, también le pega un buen repaso a las teorías cospiranoides más populares y más ridículas sin dejar títere con cabeza y sin preocuparse de a quién ofende.

Por ahora 'Ultrasecretos' consta de 10 capítulos de entre 27 y 31 minutos, por lo que es muy fácil verla de una sentada. Además y como decíamos más arriba, consigue un buen equilibrio entre capítulos de exposición o "relleno" y aquellos que mueven trama, con lo que entra muy fácilmente. Sí que peca de demasiada exposición al principio, con lo que la chicha no termina de llegar hasta el tramo final, pero también es necesaria para que vayamos conociendo a su extenso reparto de personajes y nos encariñemos con ellos.

Netflix ya ha confirmado que hay una segunda temporada en marcha para salvarnos del cliffhanger gordísimo con el que terminamos en el último capítulo, así que por ahora solo queda sentarnos a esperar a que se termine de fijar la fecha de estreno antes de que termine el año.