Qué ver en Netflix: Will Smith lidera una de las películas de ciencia ficción más divertidas de los noventa y tienes sólo 6 días para verla

La caída en desgracia de Will Smith tras su sonoro bofetón ha lanzado una desagradable sombra o nota amarga a sus obras previas. Por ejemplo, es difícil no ver 'Dos policías rebeldes II' y no pensar en ella un poco como un documental. Pero todavía quedan algunos trabajos suyos que pueden sobreponerse a ello y ganar por pura diversión.

Es el caso de 'Men in Black (Hombres de negro)', uno de esos blockbusters modélicos de los noventa, que además ayudó a reafirmarlo como una estrella cinematográfica después de que todavía hubiesen dudas con él en proyectos como 'Independence Day'. Una buena combinación de ciencia ficción y comedia que todavía se puede ver en Netflix durante unos días, ya que el próximo 31 de mayo abandona la plataforma.

Héroes intergalácticos

Tomando una vaga inspiración de la serie de cómics de Lowell Cunningham y Sandy Carruthers, publicados por Aircel Comics antes de ser adquiridos por Marvel, se encargó a Ed Solomon escribiera un guion que tuviera los elementos principales: acción, comedia y ciencia ficción. Para equilibrarlo todo se contó con el director Barry Sonnenfeld, que había tenido un notable éxito en el terreno de la comedia de género con sus dos películas de 'La familia Addams'.

Movimientos acertados, aunque para terminar de llevarlos al siguiente nivel hacía falta el combo de estrellas que vendiese la mezcla al gran público. Con Will Smith haciendo del ambicioso novato y con Tommy Lee Jones de quemado veterano, se forjó una química perfecta y equilibrada para introducirnos en este estrafalario mundo lleno de agencias gubernamentales secretas y alienígenas.

Resulta hasta sorprendente que una película tan dada al humor grotesco como 'Men in Black (Hombres de negro)' fuese recibida de manera tan cálida, no sólo por el público sino también por una crítica que la consideró por encima de la media de los blockbusters tontorrones -quizá, posiblemente, porque abraza por completo lo tontorrón de su propuesta-. Las cosas como son, Sonnenfeld junto con Smith y Jones hacen aterrizar este peculiar humor acompañándolo de buenas dosis de sentido de la maravilla y una acción algo violenta, pero que puede colar al realizarla contra criaturas extraterrestres.

'Men In Black': carisma y diversión

Buena muestra de lo bien pensada que está la película desde un principio es la decisión de trasladar la acción a Nueva York, que Sonnenfeld justificó diciendo que en dicha ciudad no resultaría tan impactante toparte con criaturas extrañas como las de la película. Te funcione más o menos su tono, no se puede negar que es una película muy consciente de lo que está haciendo, y resulta muy eficaz haciéndolo.

Mencionaba antes cómo 'Men in Black (Hombres de negro)' representa el modelo del blockbuster de los noventa, y es precisamente por saber equilibrar diferentes tonos en un espectáculo sólido que supera lo funcional gracias al carisma y la diversión. También esos valores de carisma y diversión se aplican a Smith, que en sus mejores momentos era capaz de ofrecer estas cosas sin parecer que se esfuerza demasiado. Eso vuelve a la película un poco reliquia del pasado, pero aun así es un entretenimiento infalible.