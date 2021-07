'Loki': todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la serie de Marvel para Disney+ con Tom Hiddleston

Era un secreto a voces, pero Marvel finalmente anunció la renovación de 'Loki' por una segunda temporada a través de una sencilla escena post-créditos en el episodio final de la primera. Todavía quedan muchas cosas por descubrir sobre el regreso del Dios del Engaño interpretado por Tom Hiddleston, pero a continuación vamos repasar todo lo que sabe, tanto de forma oficial como oficiosa, al respecto.

La historia

Cuidado con los spoilers de la primera temporada a partir de aquí

El final de la primera temporada es la gran presentación en sociedad del Multiverso de Marvel. Obviamente, Loki va a tener que lidiar con ello en general y con Kang el conquistador en particular. Lo que no está del todo claro es hasta qué punto eso se dejará para la segunda temporada o si el personaje interpretado por Hiddleston hará antes de presencia en otras aventuras del Universo Marvel.

De hecho, se está hablando con fuerza de que la próxima aparición de Loki tendrá lugar en 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness', por lo que es imposible saber por ahora qué será exactamente lo que nos cuente la segunda tanda de episodios de 'Loki'.

El reparto

No puede haber segunda temporada de 'Loki' sin Hiddleston. Lleva interpretando al personaje desde 2011, fecha del estreno de 'Thor', y parece que todavía tiene cuerda para rato. Al menos esta versión del personaje, pues recordemos que ya le vimos morir a manos de Thanos en 'Vengadores: Infinity War'.

Por lo demás, hay otras incógnitas que han quedado abiertas como qué hará exactamente Ravonna (Gugu Mbatha-Raw) para recuperar el libre albedrío o la reacción de Sylvie (Sophia Di Martino) tras ver el cataclismo que ha provocado acabando con esta versión de Kang (Jonathan Majors). Además, raro sería no volver a encontrarnos con el Mobius interpretado por Owen Wilson.

Además, lo suyo sería volver a apostar por el mismo equipo creativo de la primera, en especial con la participación de Michael Waldron liderando el equipo de guionistas y Kate Herron de la puesta en escena. De hecho, Waldron también es uno de los guionistas de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. Nada hace pensar que su colaboración con Marvel vaya a acabar ahí.

El rodaje

Hay muchas series y películas que se ruedan bajo otro título para pasar desapercibidas al menos durante un tiempo. Eso es lo que se hizo en el caso de 'Loki', cuya primera tanda de episodios se rodó bajo el nombre de 'Architect' y la publicación Production Weekly confirmó hace unos meses que la segunda temporada de 'Architect' comenzará a rodarse en enero de 2022. No hay confirmación oficial al respecto de que sea realmente 'Loki', pero todas las señales apuntan a ello.

El tráiler

Si no se ha empezado a rodar, obviamente todavía no hay tráiler alguna. Toca ser pacientes.

La fecha de estreno y el futuro de la serie

La fecha de estreno es una incógnita. Marvel es muy celosa de guardar sus secretos y lo más probable es que veamos a Loki en otras obras de este universo. Lo que sí parece claro es que la espera para poder ver la segunda temporada será mucho más larga de lo habitual en otros casos, que suele rondar el año.

Al respecto conviene recordar una entrevista concedida por Clark Gregg, el inolvidable agente Coulson del MCU, a Variety en mayo de 2020 comentando que Hiddleston le había dicho que iba a hacer "10 o 12 episodios" de 'Loki'. Teniendo en cuenta que la primera temporada ha constado de seis episodios, todo huele a que hace mucho que el actor había llegado a un acuerdo por dos temporadas, por lo que la segunda podría ser perfectamente la última.