'Loki': cómo conecta el final de la temporada 1 de la serie con 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' y el futuro del Universo Cinemático Marvel

'Todo el tiempo. Siempre', el sexto y último capítulo de la primera temporada de 'Loki' nos ha revelado quién se escondía detrás de la AVT (Agencia de Variación Temporal). Una revelación de villano muy interesante que, además conecta con otra película del Universo Cinemático Marvel: 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania'.

Ojo, que a partir de aquí nos metemos en spoilers del último episodio de 'Loki'.

Tras el final del quinto episodio, veíamos a Loki y Sylvie atravesar la barrera rumbo a un misterioso castillo. Un castillo prácticamente vacío salvo por la presencia de la asistente Miss Minutes y el villano en la sombra de toda la serie: "El que permanece" (He Who Remains), interpretado por Jonathan Majors ('Territorio Lovecraft').

Presentando a Kang... a Immortus

Pero, ¿quién es "El que permanece"? «He recibido muchos nombres de muchas personas». El guionista Michael Waldron no pone la solución en boca del villano con túnica, pero lo dice "sin decir": «Un gobernante, un conquistador, el que permanece, un cretino». O, lo que es lo mismo: Rama-Tut, Kang, Immortus. Nathaniel Richards.

Hay que tener en cuenta que la historia que cuenta este Immortus (que es la versión "jubilada" del villano) es algo distinta a la que conocemos. Si bien en los cómics, es un científico que descubre los planos de la máquina del Tiempo del Doctor Muerte y decide usarlo para su propios propósitos gloriosos, en el UCM parece que lo que hace es descubrir el multiverso y se dedica a construir un portal para acceder a otros mundos.

Así, pronto crearía una suerte de cónclave donde intercambiar conocimientos... hasta que algo salió mal y surgió una guerra multiversal. Una situación de la que el villano se encargó de limpiar gracias a Alioth y la fundación de la AVT. O, al menos eso cuenta.

Dinastía de Kang

Si bien el origen es diferente, sí que en los cómics existe un cónclave de Kangs, tal como veríamos en "Dinastía de Kang", saga de Vengadores de Roger Stern y John Buscema que comenzaría con distintas contrapartidas del villano destruyendo a los héroes.

El siguiente paso de Kang/Immortus en el Universo Cinemático Marvel es algo que desconocemos, ya que tiene literalmente todo el tiempo en sus manos. Sabiendo que Jonathan Majors será el villano en la tercera película dedicada al Hombre Hormiga, parece bastante claro que Kang es una persona de interés para estas fases del Universo Cinemático Marvel.

El hasta qué punto es una cosa que me temo que no sabremos de momento. Por lo menos hasta la próxima vez que veamos al actor en pantalla. En mi opinión, este debería ser el gran villano a batir en estas nuevas fases. De hecho, en la serie se ha insistido tanto sobre Thanos que no me extrañaría que esto fuese "lo siguiente".

De momento, la presentación de El que permanece/Immortus/Kang me ha llevado por todo un viaje por diferentes sagas de los cómics, incluyendo 'Siempre Vengadores', las 'Secret Wars' de Jonathan Hickman y todo lo que llevó a ello, incluyendo "El puente" de Reed Richards (básicamente es lo mismo que el portal del que habla el personaje de Majors) y el acelerado y provocado colapso del Multiverso en 'Vengadores' y 'Nuevos Vengadores'.

Y eso limitándonos a cosas bastante recientes. Porque Kang es, quizás, uno de lo villanos con más ramificaciones en todo este universo de cómics. De momento, su presencia y la explosión del multiverso de líneas temporales, plantea muchísimas posibilidades para el futuro de Marvel Studios.

Por el momento, parece que en la línea temporal en la que parece haber acabado Loki, la AVT está directamente gobernada por el villano de traje purpurado.