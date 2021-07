'Loki' (1x05): plan de escape en un sólido episodio que nos prepara para el final de la aventura

En 1962, Stan Lee y Jack Kirby parieron a uno de sus superhéroes principales del Universo Marvel en las páginas de una de las antologías que llevaba la editorial. El poderoso Thor y sus aventuras contra Loki y otros villanos ocuparían un papel regular a partir del número 83 de 'Journey into Mystery'. Ese título, 'Viaje al misterio' es el que da nombre al episodio de esta semana de 'Loki'.

Y es que no es para menos, puesto que literalmente el episodio transcurre en un mundo misterioso. Tras la escena poscréditos de 'El evento en el nexo', la serie de Disney+ afronta su tramo final con el Loki encarnado por Tom Hiddleston aprendiendo de la mano de sus otras variantes dónde están exactamente.

A partir de aquí spoilers del 1x05 de 'Loki', 'Viaje al misterio'

Bienvenidos al vacío

Así, el episodio nos expone este nuevo terreno de juego: el Vacío. Un lugar al final del tiempo donde convergen todas las líneas "reseteadas" ante la imposibilidad de destruir toda la materia. Una "dimensión", si queremos llamarlo así, custodiada por Alioth, una tempestad viva y destructiva que acaba con todo lo que se encuentra a su paso.

El origen de este sitio lo conocemos por boca de Ravonna (Gugu Mbatha-Raw) ante una Sylvie (Sophia Di Martino) que sigue dispuesta a hacer lo que sea para acabar con todo este entramado y si para ello tiene que viajar a este sitio, lo hará. Estamos en plena crisis y todo parece tambalearse en la institución. Puede ser un sálvese quien pueda o mantener las apariencias para que siga todo en curso.

Volviendo al Vacío, si bien es simpático todo el tema de los Lokis —el CrocoLoki es todo un robaescenas—, reconozco cierta decepción al ver cómo se desarrolla todo. Más aún cuando comprobamos que el prometido "Loki candidato" con el que nos han dado la vara en los tráilers de la serie se queda en un pequeño gag de guerra de dioses y poco más.

Sí que, en ese sentido, me parece muy interesante ver al Loki de Hiddleston comprobando que dentro de todas las variantes él es algo más mediocre de lo que cree. Según cuentan han logrado mayores cosas y, según vemos, el classic Loki (Richard E. Grant) es un hechicero realmente poderoso. Aun sin tener un momento de reflexión, sí que vemos cómo afectan estas revelaciones al protagonista.

No sé si es porque estoy contaminado por mi teoría de que tarde o temprano veremos a Kang en el UCM y el personaje de Ravonna Renslayer nos lleva a ello, pero a mí todo lo del Vacío me da la sensación de que esto es lo que en los cómics conocemos como el Limbo. El de Immortus (otra de las encarnaciones de Nathaniel Richards), no el de Mefisto. Es decir, es una dimensión fuera del tiempo donde el villano vive en una especie de "jubilación".

Preparados para el final... ¿de la temporada?

De hecho, ese último plano con esa suerte de castillo/palacio saliendo de su escondite. Unas "vibras" cuya resolución veremos en el último episodio de la serie donde, espero, se resuelvan muchas dudas en torno a quiénes son realmente los Guardianes del tiempo y qué hay en realidad al otro lado. Sobre todo cómo jugará esto con el arco de nuestro villano favorito.

De momento, 'Viaje al misterio' ha sido un episodio bastante sólido, un preparatorio para el final de manual tan revelador como efectivo. Hay que reconocer que la serie ha ido de menos a más, pero no dejo de tener la sensación de que en Marvel Studios no terminan de pillar el truco a hacer que sus series no parezcan una película alargada y troceada. Veremos si el final de 'Loki' merece este ortigado viaje.