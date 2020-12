'Vengadores 5': todo lo que sabemos de la película de superhéroes de Marvel

En abril de 2019 asistimos atónitos a todo un hito del cine de superhéroes. Podemos ser más fans o menos pero lo que hizo Marvel entre 2008 y 2019 ha sido algo irrepetible. La "Saga del Infinito" concluyó con 'Vengadores: Endgame', recibió su epílogo con 'Spider-Man: Lejos de casa' ('Spider-Man: Far from Home') y ahora estamos pendientes de saber las líneas maestras de la próxima película.

O, lo que es lo mismo, qué nos vamos a encontrar en 'Vengadores 5' ('Avengers 5'). La fase 4 está a punto de comenzar y todo lo que rodea a la nueva película de los héroes más poderosos de Marvel está sumido en un secreto de sumario. Pero si estamos atentos, las pistas están ahí. Así que vamos a repasar todo lo que sabemos de la quinta de los Vengadores.

Cuándo se estrena 'Vengadores 5'

Como pronto tendríamos que mirar hacia mayo de 2023, y más probablemente, el de 2024. Entre los retrasos por la COVID-19 y que tenemos por delante entre seis y ocho películas —no está del todo claro que sendas secuelas de 'Black Panther' y 'Capitana Marvel' cuenten— de la fase 4, no podría ser antes ni aunque se diesen toda la prisa del mundo.

Reparto y protagonistas de 'Vengadores 5'

Vayamos con el reparto. Con el "núcleo duro" de Los Vengadores retirado o muerto gran parte de la fase 4 introduce futuros candidatos al grupo. De hecho, hay bastantes rumores de si lo que nos encontraremos sería con un Jóvenes Vengadores (o los Nuevos) tomando el manto de los Héroes más poderosos de la Tierra. Incluso los 'Thunderbolts' han sonado en algún momento debido a que James Gunn quiere hacerla.

A juzgar por la programación, creo que podemos contar con Anthony Mackie (Falcon/nuevo Capitán América), Sebastian Stan (Soldado de Invierno), Brie Larson (Capitana Marvel), Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Tom Holland (Spider-Man), Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), Paul Rudd (Ant-Man) y Tom Hiddleston (Loki), entre otros.

Más dudas hay con Chris Hemsworth (Thor), cuyo personaje anda recorriendo universo con los Guardianes de la Galaxia y podría ser sustituido en las filas vengadoras por Natalie Portman. De manera similar, tanto Ojo de Halcón (Jeremy Renner) como Hulk (Mark Ruffalo) están en duda y sendas series en marcha podrían indicar pasarle el rol a sendas herederas: Kate Bishop y Jennifer Walters, respectivamente.

Capitana Marvel: la posible nueva líder de los Vengadores

Lo que sí que parece darse por seguro es que la Capitana Marvel (Brie Larson) será la nueva gran líder de este Universo post Endgame. Kevin Feige ya comentó en su momento que es una figura central y la apertura a lo cósmico durante la Fase 3 rema a favor de ello. Es una de las personas más poderosas y, además, se está montando "su familia".

En el tráiler de 'Bruja escarlata y Visión', por ejemplo, pudimos ver a una Monica Rambeau ya crecida. Y la joven Ms. Marvel, interpretada por Iman Vellani, es una declarada fan de Danvers, por lo que estaríamos hablando de que durante esta fase su papel de superhéroe importante se va a establecer.

El villano: Kang, ¿el sucesor de Thanos?

¿Quién sucederá a Thanos? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos y, de momento, de lo poco que podemos aventurarnos a afirmar: el fichaje de Jonathan Majors para 'Ant-Man 3'. Si bien desde Marvel ni confirman ni desmienten, todo apunta a que interpretará a Kang el Conquistador en alguna de sus encarnaciones.

Los viajes en el tiempo ya han sido introducidos en el Universo Cinemático Marvel, y Kang es el viajero/villano de los Vengadores por excelencia. Pero, ¿de quién hablamos cuando hablamos de él? Pues de un brillante estratega, viajero del tiempo y, además, posible descendiente lejano de Reed Richards. Si hay un modo de introducir a Los 4 Fantásticos en el MCU es este.

Nathaniel Richards es un super genio joven del siglo XXXI que descubre la tecnología de viaje en el tiempo del Doctor Muerte. Viaja al antiguo Egipto y se convierte en el faraón Rama-Tut (y ojo, que aquí tenemos lazos con X-Men y Apocalipsis). Al volver a su época llega mil años más en el futuro en una tierra moribunda pero con tecnología muy avanzada que le permite conquistar la galaxia. Viendo que a su era le queda poco, decide ir a la actualidad, para conquistar la Tierra como Kang.

Otros rumores apuntan a Galactus, quien sería introducido en la película de 'Los Eternos'. Un ser cósmico que vaga por el universo alimentándose de planetas... y La Tierra es bien jugosa. Al personaje ya le hemos visto en el cine en 'Los 4 Fantásticos y Silver Surfer'.

Referencias de 'Vengadores 5'

Aunque todavía no está inaugurada oficialmente la Fase 4 y, por tanto, es muy difícil intentar averiguar por dónde van a ir los tiros, vamos a reunir pistas venidas de los cómics para ver por dónde pueden ir los tiros.

'La guerra de Kang' o 'Siempre Vengadores'

Si resulta verdad que Kang el conquistador va a ser el nuevo gran villano del Universo Cinemático Marvel, yo tengo claro que la gran saga concluyente de la magnífica etapa de Kurt Busiek en 'Los Vengadores', 'La guerra de Kang'/'Dinastía de Kang' es la opción ideal. La historia es sencilla: el temible conquistador conquista la Tierra, derrota a los héroes y pone en jaque a todo lo que se le pone por delante.

Es una saga épica y definitiva para el villano. Además, guarda relación con Carol Danvers (por entonces Pájaro de Guerra), rescatando hechos del pasado como su repentino (y acelerado) embarazo perpetrado por Immortus, otra encarnación de Kang.

Busiek es un guionista que se sabe al dedillo la historia del grupo y ahí está otra candidata como es 'Siempre Vengadores', que reúne un equipo de Vengadores de diferente épocas y situaciones. Es una ambiciosa aventura contra Immortus en la que tendrán la inesperada ayuda de Kang.

'Secret Wars': la de 1984...

Otros rumores apuntan a 'Secret Wars'. De esas en Marvel ha habido varias... la primera es un cruce sin más de héroes reunidos en una arena planetaria y eso, cuarenta años después, ya no es innovador ni nada a estas alturas. Pero podría ser bastante interesante como introducción a cambios masivos en el Universo Marvel.

Hacia las originales ya hemos visto algún guiño como a Hulk sosteniendo sobre sus hombros los escombros del cuartel general de los Vengadores. Y, de momento, los guionistas Stephen McFeely y Christopher Markus han declarado que les encantarían hacer la película con los Russo.

... o la de 2015

Sin embargo, en 2015 Jonathan Hickman planteó uno de los mejores crossovers de Marvel usando ese mismo nombre... pero su envergadura la hace muy difícil de montar. Para que os hagáis una idea: el evento culminaba sendas etapas del guionista (unos seis años, casi 150 números) a bordo de 'Los 4 Fantásticos'/'FF' y 'Vengadores'/'Nuevos Vengadores'.

Es en esta última colección en la que veríamos cómo los Illuminati, las mentes más brillantes e influyentes del Universo Marvel (Reed Richards, Tony Stark, T'Challa, Doctor Extraño, Namor, Hank McCoy y Rayo Negro), se encontraban con el fin acelerado del multiverso.

Os lo resumo rápido: una carambolesca sucesión de incursiones entre Tierras paralelas que acababan con la destrucción de ambos mundos. Una saga muy compleja en la que estos Nuevos Vengadores se ponían de verdugos de los mundos que amenazasen a nuestra Tierra. Hasta llegar al final mismo ya no del multiverso, sino de la existencia.

En un plan arriesgado y brillante, Doctor Muerte crea todo un mundo de las cenizas de un multiverso que se ha ido destruyendo durante meses hasta llegar al inevitable final del Universo Marvel. Es el mundo de las 'Secret Wars', moldeado según los designios del latveriano.

Lo mismo para la quinta película de 'Vengadores' es algo precipitado, por todo lo que tienen que montar para entonces, pero no es nada difícil introducir toda esta saga a través de semillas en cada película, serie y escena post-créditos y que sea esto los próximos diez años de Universo Marvel.

De hecho uno de los rumores más insistentes es que este grupo de Illuminati sería el eje central de la esperada película. Si unimos con la aceptación general de que tendremos una buena dosis de mundos paralelos en 'Doctor Strange: Multiverse of Madness' y que se rumorea que estos multiversos también estarán en la tercera película de 'Spider-man' (por el fichaje de Jamie Foxx, entre otros), nos podemos encontrar algo muy interesante en este sentido.

El camino hasta Vengadores 5: la fase 4

La conclusión de la Saga del Infinito nos ha dejado con el panorama incierto para lo siguiente. Después de 'Vengadores: Endgame' no sabemos quiénes estarían en 'Vengadores 5', pero sabemos quién no. O, por lo menos en principio —si sois lectores de cómics sabéis que las muertes son muy relativas—.

En el listado de grandes bajas del Universo Cinemático Marvel tenemos a Tony Stark, Viuda Negra, Visión, Capitán América (retirado a envejecer) y Pantera Negra (por la muerte de Chadwick Boseman), entre otros. Para la Fase 4 del Universo Cinemático Marvel nos encontramos con la novedad de que las series para Disney+ tienen a los protagonistas de las películas y, por tanto, habrá lazos importantes con estas.

De la que sabemos más es de 'Bruja escarlata y Visión', cuyos eventos nos llevarán a 'Doctor Strange: Multiverse of Madness'. Película que, también, recogerá el testigo de 'Loki' que sigue a la versión del personaje que robó la roca del Espacio en 2012. Si hablamos de películas, la única que sabemos que transcurre en el pasado es 'Viuda negra', retrasada debido a la COVID-19.

Este es el listado provisional, COVID-19 mediante, de títulos que veremos camino a 'Los Vengadores 5':

'Bruja escarlata y Visión' (serie, 15/1/21)

'The Falcon and the Winter Soldier' (serie, 19/3/2021)

'Loki' (serie, mayo 2021)

'Viuda Negra' (7/5/2021)

'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' (9/7/2021)

'Eternals' (5/11/2021)

Secuela de 'Spider-man: Lejos de casa' (17/12/2021)

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (25/3/2022)

'Thor: Love and Thunder' (6/5/2022)

'Hawkeye' (serie, finales 2021)

'Ms. Marvel' (serie, finales 2021)

'Moon Knight' (serie, 2022)

'She-Hulk' (serie, 2022)

'Black Panther 2' (8/7/2022)

'Capitana Marvel 2' (11/11/2020)

'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' (2022)

'Guardians of the Galaxy vol. 3' (2023)

Me he saltado 'What If...' porque por su propia naturaleza no contaría para el canon del Universo Cinemático Marvel. Además, hay proyectos como 'Blade' de Mahershala Ali y la serie de 'Secret Invasion' con Samuel L. Jackson como Nick Furia, que todavía andan en pañales.