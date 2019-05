'Vengadores: Endgame': resolvemos todas las preguntas sobre el final de la película que lo ha cambiado todo en el Universo Marvel

Si me habéis leído —o visto en mi videocrítica— hablando sobre 'Vengadores: Endgame', ya sabréis que me ha parecido una auténtica maravilla que no sólo cierra por todo lo alto una etapa maravillosa desarrollada durante más de una década por Marvel Studios, sino que también ha marcado un nuevo hito en la historia del cine.

Pero no estoy aquí para reincidir en todo esto, sino para aclarar las dudas que hayan podido quedar en el tintero de algunos espectadores tras la clausura de la Saga del Infinito y después del baile de líneas temporales y viajes al pasado que nos han brindado los hermanos Russo en su última película hasta la fecha.

Para ello os traigo este vídeo en el que, además de repasar todos los acontecimientos clave de 'Endgame' y explicar el final de la cinta, os cuento qué ha sido de cada uno de los miembros de la formación original de los Vengadores que han visto su arco cerrado y arrojo algo de luz sobre qué futuro nos depara el Universo Cinematográfico —y ahora también televisivo— de Marvel.