'Vengadores: Endgame': 31 guiños y referencias para disfrutar a fondo el clímax del Universo Marvel

Somos muchos los que hemos llorado, hemos aplaudido y nos hemos desgañitado con el gran cierre que Marvel Studios ha dado a su gran épica cinematográfica desarrollada a través de 11 años y 22 largometrajes en una 'Vengadores: Endgame' cuyo destino es convertirse en un nuevo hito de la cultura pop que recordaremos dentro de décadas.

Pero ya hemos escrito largo y tendido sobre la película en nuestras críticas con spoilers y sin spoilers, así que en esta ocasión os traigo una lista en la que recojo 31 guiños y referencias que 'Endgame' hace tanto al mundo del cómic como al resto de largometrajes del Universo Cinematográfico de Marvel que la han precedido.

Por supuesto, a partir de este párrafo los SPOILERS van a estar a la orden del día, así que continuad leyendo bajo vuestra propia responsabilidad.

Profesor Hulk

Muchos nos olíamos que el siguiente paso en el arco de Bruce Banner traería bajo el brazo al Profesor Hulk, pero ver a esta versión inteligente del Gigante Esmeralda en la gran pantalla ha sido todo un puntazo. Y aunque muchos se estén llevando las manos a la cabeza, el mundo del cómic ya nos ha mostrado en numerosas ocasiones versiónes completamente funcionales del personaje —con diferencias entre ellas—, siendo la primera de ellas la creada por el guionista Peter David en la década de los 90.

Hulk el rescatador

Sigamos con el Coloso de Jade. Después de que Thanos bombardee el centro de mando de los Vengadores, vemos cómo Hulk evita que sus compañeros mueran aplastados cargando sobre sus hombros toneladas de escombros; una imagen que homenajea la portada del número cuatro de la serie 'Secret Wars'.

De palizas y ascensores

Ver al Capi en un ascensor rodeado de agentes de SHIELD Hydra hace que la tensión se pueda cortar con un cuchillo. Durante su viaje a la Nueva York de 2012, Rogers vuelve a encontrarse en una situación similar a la vivida en 'El Soldado de Invierno'; la gran diferencia es que en 'Endgame' soluciona la situación tirando de ingenio y no de su habilidad para repartir estopa.

Hail, Hydra

Ver al Capi engañando al personal de SHIELD en el ascensor utilizando un más que conveniente "Hail, Hydra" ha sido fantástico, pero hacerle pronunciar estas mismas palabras en los cómics casi les cuesta un disgusto en Marvel. Esto ocurrió durante el abominable arco argumental 'Secret Empire', en el que, por cuestiones relacionadas con el Cubo Cósmico —que en el MCU conocemos como Teseracto—, la historia de Steve da un giro de 180º para terminar convertido en un agente de Hydra.

Old Man Rogers

Si ya os habéis secado las lágrimas después de ver el final del Capi, es el momento de hablar de su su versión anciana. En la viñeta ya se nos ha mostrado al bueno de Steve entrado en años durante el arco 'Sam Wilson: Captain America', en el que se le extraía el suero del super soldado, haciéndole envejecer de un modo acorde a su a su edad real.

La chaqueta del Capi

La chaqueta que lleva el Steve Rogers anciano al final de 'Endgame' es la misma que viste el personaje antes de que le inyecten el suero del super soldado en 'El primer vengador'.

Superhéroes y estupideces

La última conversación que tienen Steve y Bucky en la película —"no hagas nada estúpido hasta que vuelva"— es exactamente la misma que tuvieron antes de que Barnes se fuese a Europa en la primera película del Capi, pero con las líneas intercambiadas.

Capi Halcón

En el cómic, el escudo del Capitán América ha pasado por varias manos, entre las que se encuentran las de Bucky y Sam. En la última secuencia de 'Endgame' estas son precisamente las dos opciones que tenía Rogers para ceder su legado, optando por un Halcón que, como hemos leído en 'Sam Wilson: Captain America', vistió el uniforme blanco, rojo y azul con unas modificaciones de lo más molonas.

Roscoe

Durante el viaje de Tony y Steve a los años 70, Rogers intenta pasar desapercibido poniéndose un uniforme militar en cuya identificación podemos leer el nombre "Roscoe". Esto es una referencia a Roscoe Simmons, personaje que reemplazó al Capi durante un breve periodo de tiempo, cuando Steve pasó a ser el Nómada durante la década en la que se ambienta la secuencia.

El escudo roto

Uno de los momentos más intensos —y tensos— de 'Endgame' se encuentra durante el mano a mano entre el Capi y Thanos una vez Thor y Iron Man quedan fuera de combate. En la pelea, el Titán Loco destroza el escudo de Steve Rogers a espadazo limpio; algo que ya vimos impreso sobre el papel en la serie 'El Guantelete del Infinito' de Jim Starlin.

Levantando a Mjolnir

Continuando con la épica desmedida, ver al Capitán América blandiendo a Mjolnir fue uno de esos instantes que hicieron estallar el cine en una orgía de vítores y aplausos —y con razón—. Pero mucho antes de 'Endgame', el Capi ya levantó el martillo de Thor, siendo uno de los momentos más destacados el visto en el evento comiquero 'Miedo Encarnado'.

“Avengers Assemble!”

He de reconocer que en mi segundo visionado de 'Endgame' no pude contener las lágrimas durante el momento más espectacular de la película, en el que el Capi, rodeado de todos los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel, entona finalmente su mítico "¡Vengadores, reuníos!". Un clásico de la viñeta que aún no habíamos podido escuchar en la gran pantalla —aunque en 'La era de Ultrón' estuvimos a punto—.

Tony y las redes sociales

Cuando Tony graba un mensaje para Pepper desde la nave a la deriva al comienzo del filme, avisa a su esposa de que no lo cuelgue en redes sociales. Esto es un guiño a la escena de 'Iron Man' en la que Tony se hace unas fotos con unos militares y bromea con uno diciéndole que "no las cuelgue en su MySpace".

Las hamburguesas con queso

No sólo de shawarma viven los Vengadores. Durante la secuencia del funeral, Happy dice a Morgan, la hija de Tony, que a su padre le encantaban las hamburguesas con queso. En la primera 'Iron Man', esto es lo primero que comió Stark después de volver a Estados Unidos tras su cautiverio en Afganistán.

La prueba de que Tony Stark tiene corazón

El Arc Reactor que Pepper deja en el agua durante el funeral de Tony, en el que se puede leer la frase "La prueba de que Tony Stark tiene corazón", es el mismo que le regaló en la película de 2008.

El invitado sorpresa

El chico al que se ve solo durante el funeral de Tony es Harley Keener, el niño de la fantástica 'Iron Man 3', interpretado por Ty Simpkins.

Morgan Stark

'Endgame' nos muestra unas versiones radicalmente diferentes de los Vengadores que conocíamos hasta ahora, y una de ellas es la de un Tony Stark reconvertido en todo un padrazo. Su adorable hija, Morgan Stark, ha heredado su nombre de un primo de Iron Man que ha hecho acto de presencia en varias ocasiones en el cómic, poniéndole las cosas algo difíciles al superhéroe marvelita.

Los Jóvenes Vengadores

Hablando de descendencia superheróica, no podemos pasar por alto a las hijas de Ojo de Halcón y Ant-Man. En los cómics, la hija del primero, también una arquera excepcional, adopta el nombre de su padre y recoge su testigo; mientras que Cassie Lang se convierte en la heroína conocida como Stinger —cuando encoge— y Estatura —cuando se hace gigante—. Ambas se unen a la formación conocida como los Jóvenes Vengadores.

Ronin

Los eventos de 'Infinity War' y los tráilers de 'Endgame' nos hicieron intuir que Ojo de Halcón volvería a la carga bajo la sanguinaria identidad de Ronin, que en los cómics vio la luz en el número once de Los Nuevos Vengadores con un origen muy diferente al visto en la gran pantalla.

Akihiko

Es precisamente Ronin quien acaba con la vida de Akihiko, un personaje que pasa sin pena ni gloria por 'Endgame', pero que también ha tenido su espacio en la viñeta. Hemos podido verle en la serie 'Nick Furia' de James Robinson, donde hace las veces de líder de los Shogun Reapers, una división de la Yakuza japonesa.

Las zapatillas de ballet

Durante la escena de la videoconferencia entre la Viuda Negra y Rocket, Rodhey y compañía, podemos ver en la habitación un par de zapatillas de ballet. Una referencia al pasado como bailarina de Natascha que ya se exploró en 'La era de Ultrón'.

Black Panther y el Guantelete

Cuando la gran batalla final de 'Endgame' se transforma en una especie de partido de fútbol americano en el que los superhéroes deben alejar las Gemas del Infinito del epicentro del conflicto, Black Panther es uno de los que llevan el nuevo Guantelete bajo el brazo. Pero en los cómics, el bueno de T'Challa llegó a ponerse el original durante el arco 'Secret Wars'.

Nuevo Asgard

Nuevo Asgard tampoco es algo que los hermanos Russo y los guionistas de 'Endgame' se hayan sacado de la manga. Esta localización, en la que el pueblo asgardiano se asentó tras el Ragnarok, fue creada por J. Michael Straczynski durante su etapa al frente de las aventuras comiqueras del Dios del Trueno.

La gran diferencia es que en los comics se enontraba en Oklahoma, mientras que en el MCU, está en Noruega; más concretamente en Tonsberg, el pueblo donde permaneció escondido el Teseracto hasta que Cráneo Rojo lo encontró en los acontecimientos narrados en la primera película del Capitán América.

Los Asgardianos de la Galaxia

Durante el anticlímax de la película, Thor hace mención a los "Asgardianos de la Galaxia". Pero esto no es una simple broma como la de llamar a Quill "Quail", porque susodichos "Asgardianos" son un supergrupo real del mundo del cómic compuesto por Valquiria, Thunderstrike —que sustituyó a Thor en los 90—, Angela, Throg, Ejecutor y el Destructor.

El uniforme de Rocket

Ha sido todo un detalle que Rocket vista durante la mayor parte de la película el uniforme clásico con el que ha recorrido la galaxia en la viñeta.

El casco original

Seguimos hablando de vestuario, porque durante el viaje a los años 70 de Steve y Tony, en la oficina de Hank Pym puede verse el casco del traje original del Hombre Hormiga.

La ropa de Korg

Los fans de 'Thor Ragnarok', que somos muchos, estábamos deseando volver a ver al entrañable Korg en acción —personaje animado que, recordemos, interpreta Taika Waititi—. En la escena en la que Rocket y Hulk van a buscar a Thor a Nuevo Asgard, Korg aparece viestiendo una camisa y un pantalón corto con un estampado de piñas que el propio Waititi —fan de esta fruta—llevó en la Comic Con de San Diego durante la promoción de 'Ragnarok'.

El corte de pelo de Carol

El nuevo look de la Capitana Marvel no sólo es una excusa para que Rocket haga otro de sus comentarios sarcásticos; también es una referencia a la última etapa en el cómic del personaje, cuyo corte de pelo se está convirtiendo en una especie de sello personal.

Pelis sobre viajes en el tiempo

Si hay algo que apreciar del uso de los viajes en el tiempo en 'Vengadores: Endgame' es que ni tan siquiera el equipo creativo parece tomarse en serio su desmelenada apuesta. Buena muestra de ello son los numerosos chascarrillos y referencias a largometrajes que tienen esta misma premisa, como 'Regreso al futuro', 'Time Cop', 'Las alucinantes aventuras de Bill y Ted' o... 'Jauzzi al pasado'.

La costumbre de los Russo

Muchos estábamos esperando que, como en el resto de largometrajes dirigidos por los hermanos Russo en el MCU, 'Endgame' tuviese algún que otro cameo de actores con los que la pareja de directores trabajaron en su etapa televisiva. Si anteriormente hemos podido disfrutar de la presencia de intérpretes de 'Arrested Development', en esta ocasión le ha tocado a la divertidísima 'Community' y a unos Ken Jeong e Yvette Nicole Brown que aquí hacen las veces del guardia de seguridad que vigila el almacén en el que está la furgoneta de Scott Lang y de la trabajadora que se encuentra con Tony y Steve en un ascensor en los años 70.

Ken Jeong y Yvette Nicole

Dos grandes cameos

El hombre que comparte su testimonio durante la escena en la que el Capi dirige una sesión de terapia con un grupo de supervivientes al chasquido de Thanos no es otro que Joe Russo, uno de los dos hermanos directores de la película. En esa misma escena, otro de los asistentes a la reunión es el mismísimo Jim Starlin, el mismísimo creador del Titán Loco y escritor del genial 'El Guantelete del Infinito'.