Terremoto en Marvel tras el fracaso de 'The Marvels'. 'Vengadores 5: The Kang Dynasty' se queda sin director y siembra dudas sobre el futuro de la película

Se está empezando a convertir en un tópico decir que Marvel no pasa por su mejor momento, pero es que es verdad. El reciente batacazo de 'The Marvels' en taquilla solamente ha agudizado un problema que seguramente ha llevado a que el estudio tenga que replantearse su futuro. Ahora hemos conocido una nueva consecuencia de ello, ya que 'Vengadores 5: The Kang Dynasty' acaba de perder a su director.

Según apunta Deadline, la versión oficial es que Destin Daniel Cretton ha abandonado la película para centrarse en otros proyectos del estudio, pues es también el realizador detrás de 'Shang-Chi 2' -ya fue él quien se ocupó de la primera entrega- y de la serie 'Wonder Man'. Precisamente, esta última retomará su rodaje en breve y Cretton se encarga de los dos primeros episodios y además ejerce como productor ejecutivo.

Muchas dudas

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Marvel todavía tiene que tomar una decisión definitiva sobre qué hará con el personaje de Kang tras los problemas legales de Jonathan Majors en la vida real. A eso hay que sumarle los rumores de que el estudio podría haber prescindido de Jeff Loveness, que iba a encargarse de escribir el guion de la película. ¿El motivo? Estaba muy asociado al personaje de Kang, pues también estuvo detrás de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'.

Sea cual sea exactamente la situación, lo que es seguro es que Marvel tiene que encontrar como mínimo a alguien que se ponga al frente de 'Vengadores: The Kang Dynasty'. Y eso si no optan por prescindir de Kang, cargarse incluso esta película e ir de lleno a 'Vengadores: The Secret Wars'. No tardaremos mucho en descubrirlo, pues todo está volviendo a la normalidad en Hollywood y Kevin Feige no puede permitirse más tropiezos.

