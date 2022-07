Marvel ya tiene director para 'Vengadores: The Kang Dynasty': el responsable de 'Shang-Chi' toma el relevo de los hermanos Russo

Una vez desveladas no una, sino dos nuevas películas de Los Vengadores, desde Marvel no quieren perder comba y que nos olvidemos pronto de ellas y ya sabemos quien será el director de 'Avengers: The Kang Dynasty', la quinta película del supergrupo.

Se trata ni más ni menos que de Destin Daniel Cretton, cuyo trabajo en la notable 'Shang-Chi y la Leyenda de los diez anillos' ha convencido suficientemente a Kevin Feige como para darle las llaves del buque insignia de la franquicia marvelita.

Acumulando proyectos para Marvel

Tampoco es de extrañar, al menos no demasiado, ya que tras el estreno de la cinta protagonizada por Simu Liu, el cineasta firmó un acuerdo con Marvel que, entre otros proyectos, incluía la secuela de 'Shang-Chi' y una serie protagonizada por Wonder Man.

Sobre 'Vengadores: The Kang Dynasty' poco más sabemos de momento excepto que se centrará en el villano interpretado por Jonathan Majors, a quien próximamente veremos en 'Ant Man y la Avispa: Quantumanía' tras debutar en 'Loki' como Aquel que permanece. La película está programada para el 2 de mayo de 2025.