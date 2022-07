De 'X-Men' a 'Secret Wars': cómo 'Ms. Marvel' ha ampliado las tramas abiertas del MCU y confirmado pistas del futuro al que nos van a llevar

Seguro que has empezado a leer este artículo pensando "Oh, no, otro artículo sobre la falta de rumbo en Marvel". Pero al contrario: vamos a ver todos los cabos sueltos que se han ido dejando en las películas y hacia dónde pueden ir. Estamos a mediados de la fase 4, y las series y películas han explosionado hacia todos los sitios, para que, como en los cómics, puedas elegir tu camino favorito. Vamos a teorizar un poco hacia dónde puede ir Marvel a partir de ahora con lo que sabemos.

Y a partir de aquí, obviamente, hay spoilers más grandes que Galactus, así que... ¡Mucho ojo, verdadero creyente!

¡Ah! Los nombres que vamos a dar, salvo los ya establecidos por el UCM, vienen dados de los cómics en las ediciones de España. No esperéis un "Stature" teniendo "Estatura".





Los mutantes (¿y los Inhumanos?)

Tras la fusión de Marvel con Fox, era cuestión de tiempo que los mutantes empezasen a aparecer en el UCM, y parece que la revelación final está mucho más cercana que nunca. Marvel está intentando dejar un tiempo desde 'X-Men: Dark Phoenix' para que el público se olvide de la visión de Fox de los mutantes, pero quizá no del todo.

El primer indicativo de que los X-Men estaban al caer le vimos en 'Bruja Escarlata y Visión', con la aparición de Mercurio. Ya vimos al personaje anteriormente en el UCM, pero esta vez no era la versión de 'Vengadores: La era de Ultrón' sino la de Evan Peters, el actor que dio la mejor escena de 'X-Men: Días del futuro pasado'. Al final todo terminó siendo un engaño de la serie, pero Kevin Feige ha asegurado que no se ha dicho la última palabra cobre Ralph Bohner, el personaje que interpretaba en la serie. Otra trama abierta.

Después, acompañado por la mítica música de 'X-Men 97', era el mismísimo Charles Xavier el que formaba parte de los Illuminati en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', en un grupo en el que también estaba sentado Rayo Negro, líder de los Inhumanos. Recordemos que 'Los Inhumanos' fue anunciada como película en la Comic-Con de 2014 antes de convertirse en serie y, posteriormente, en una cancelación, así que todo estaba en el aire en 'Ms. Marvel'

El origen superheroico de Kamala Khan en los cómics está unido a la Niebla Terrígena del grupo liderado por Medusa y Rayo Negro, pero en la serie de Disney+ han decidido ir por otro camino: convertirla en mutante, con el mismo riff musical de 'X-Men 97' acompañando el descubrimiento. Dicho de otra manera: 'Ms Marvel' lo ha cambiado todo. Ahora ya hay oficialmente mutantes en el UCM, abriendo el camino para el próximo anuncio de 'X-Men' y un nuevo boom de personajes marvelitas.

Con la nueva película de 'Deadpool' en el horizonte, el MCU se teñirá de mutante más pronto que tarde, abriendo un buen montón de posibles tramas no adaptadas por Fox, como 'La Masacre mutante' o 'Vengadores vs X-Men'. Hay quien dice que el propio Feige está dispuesto a dar una segunda oportunidad a los Inhumanos Pero... ¿Continuará Kamala con su estatus de mutante si estos hacen su aparición? Veremos.

Jóvenes Vengadores

Después de 'Vengadores: Endgame', la mitad del grupo original está retirado por un motivo u otro. Por eso, a la espera de conseguir nuevos miembros dignos del equipo, Marvel parece estar armando a los 'Jóvenes Vengadores', una saga de cómic fabulosa que podría unir a todos los jóvenes héroes que se han ido presentando, incluso aunque no estuvieran en la colección original.

Y parece que no, pero ya conocemos a seis miembros del equipo: Wiccan y Veloz serán, en el futuro (y si todo sigue su curso) los hijos que crea Wanda en 'Bruja Escarlata y Visión'; Patriota apareció con su identidad civil en 'Falcon y el Soldado de Invierno' como el nieto del Capitán América original; 'Ojo de Halcón' presentó en sociedad a Kate Bishop, tu arquera de confianza; Loki conoció en su propia serie a la versión adolescente multiversal, Kid Loki; Estatura es la hija de Scott Lang que probablemente haga de las suyas en 'Ant-man y la Avispa: Quantumania'; y, finalmente (por ahora), América Chavez está aprendiendo a dominar sus poderes tal y como la dejamos al final de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'.

Nos quedaría pendiente Iron Lad (que es una versión de Kang, así que no tendrán mucho problema para sacarle más adelante). Pero claro, aún quedan más héroes jóvenes que colocar. ¿Qué pasa con Ms Marvel, Nova, Ironheart o Spider-man? ¿Se quedan sin amigos con los que jugar? Elucubrando el futuro y haciendo cábalas es posible que si no acaban en 'Jóvenes Vengadores' formen parte de la alineación de 'Los Nuevos Vengadores' o se junten en 'Los Campeones', pero aún está todo por saber.

Los Thunderbolts

Otro hilo del que el UCM tendrá que tirar es el del grupo de villanos (o antihéroes) por excelencia: los Thunderbolts. Valentina Allegre de Fontaine, que en los cómics llegaba a tener una noche de pasión con Nick Furia y, años después, a convertirse en Madame Hydra, pero que aquí parece estar recolectando a diferentes individuos para un nuevo grupo superheroico.

El primero, en 'Falcon y el Soldado de Invierno', John Walker, más conocido como el USAgente, y el segundo, en 'Viuda negra', Yelena Belova, la hermana espiritual de Natasha. En los cómics, su líder es el Barón Zemo, que de momento sigue encerrado en su celda tras acabar con los supersoldados, así que no parece que vaya a mandar en nada (al menos por ahora).

Aún queda mucho por definir en esta especie de 'Escuadrón suicida' marvelita, pero sin duda va a ser una de sus patas más fuertes durante los próximos años (a no ser que Valentina Allegre de la Fontaine y Marvel estén jugando a otra cosa. ¡Todo puede ser!).

Kang, el conquistador

Al final de 'Loki', Sylvie, su yo femenino de otro universo, se cargaba a Kang, haciendo desvariar las líneas temporales y los multiversos, Y con ellos, a los Kang de aquellos universos, que irán apareciendo en las diferentes películas Marvel. Hubo quien pensó que este era el nuevo Thanos, pero parece que en la saga no lo tienen tan claro.

De momento sabemos que una versión de él aparecerá en la segunda temporada de 'Loki' y en 'Ant-man y la Avispa: Quantumania', pero aún queda mucho para saber si se convertirá en un villano a escala Thanos o tan solo en un villano recurrente en cualquiera de sus versiones (que, todo sea dicho de paso, es algo que al UCM le vendría muy bien).

Lo que está claro es que el desbarajuste dimensional tendrá su recompensa en el que presumiblemente es el camino que va a seguir Marvel a partir de ahora. ¿O quizá no? ¡Que explote el multiverso!

Secret wars

A los lectores de cómic más mayores, 'Secret wars' les sonará al Todopoderoso y a un montón de personajes pegándose en un planeta lejano, pero en este caso nos referimos a la serie que Jonathan Hickman hizo en 2015 con el mismo título y en el que el multiverso llegaba a su fin, pero el Doctor Muerte conseguía unir todos los trozos de diferentes universos en uno solo llamado Mundo de Batalla (Battleworld).

Los multiversos han sido una parte muy importante de la fase 4 de Marvel: los vimos en '¿Qué pasaría si...?', se desataron en 'Loki', se desmadraron en 'Spiderman: No way home' y se entrecruzaron en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'. Pero la normalización ha llegado en 'Ms Marvel' con los ClanDestinos, un grupo que venía de otro universo presentado con total normalidad. Al final, la serie de Disney+ nos está mostrando el camino a seguir y qué pasa cuando los multiversos empiezan a colapsar entre sí: el resultado no es bueno.

Pero claro, para que esto funcione primero tenemos que ver si lo hace la versión del UCM de 'Los cuatro fantásticos', porque ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia. Puede que 'Secret wars' sea el punto final de la fase 4 (o quizá de la 5), pero aún debería estar a años vista. A priori no parece que en ninguna de las películas anunciadas se vaya a hacer un avance en esta trama, así que de momento podemos esperar sentados a contemplar su movimiento a paso de caracol.

Todas las tramas por continuar

Pero el UCM no depende solo de grandes sagas: en cada película, la introducción de diferentes ganchos para la siguiente aventura ha hecho que lo tengan muy difícil para poder unir todo mientras siguen añadiendo más y más tramas y personajes (a veces, rascando un poco en el fondo del barril). Vamos a ver qué queda por contar de cada personaje.

Spiderman: al final de 'Spiderman: Homecoming', el Buitre llega a prisión y se encuentra con Mac Gargan, el Escorpión, que le comenta que un grupo de criminales quiere acabar con Spiderman. Posiblemente este conato de Los Seis Siniestros acabará en nada tras 'Spiderman: No way home' y el intento cutre de 'Morbius' de unirles y morbearles a todos.

¡Pero hay más! Al final de la tercera película, Venom volvía a su propio universo sin que nadie explicara muy bien lo que ha pasado, dejándose un trozo de simbionte por el camino. ¿Tendremos a este Peter Parker con el traje negro ahora que ni siquiera su mejor amigo y su novia recuerdan su identidad, o se quedará como posible trama a recuperar en un tiempo?

Marvel cósmica: Una vez se han escindido de Thor, Starlord y los suyos deben dar respuesta a unas cuantas preguntas. La primera y más crucial: ¿Dónde está Gamora? Recordemos que Thanos la sacrificó en 'Vengadores: Infinity War' y la que volvió al presente era de otra línea de tiempo alternativa, por lo que no siente ningún apego por Groot, Drax y compañía. Probablemente su búsqueda forme parte vital de la tercera parte de James Gunn.

¿Y qué pasa con Sylvester Stallone y su grupo, que hicieron su aparición en 'Guardianes de la Galaxia vol.2'? Stakar fue uno de los miembros originales del grupo en los cómics, por los que puede que tras el fin de la trilogía de Gunn, Marvel se plantee que el personaje dirija un nuevo grupo con el mismo nombre, aunque depende de lo que hagan en la entrega final.

Pero la cosmogonía Marvel está repleta de gente: al final de 'Los Eternos' hacía su aparición Eros (Harry Styles) junto con Pip el Troll (Patton Oswalt), dispuesto a ayudar a Thena, Druig y Makkari a encontrar a Sersi, Phastos y Kingo. El problema es que ellos se han ido con Arishem para ayudarle a hacer un juicio a la humanidad: si son dignos, viviremos, y si no, moriremos. ¿A que no os acordabais de que esto también estaba pasando?

Doctor Strange: Quizá no os acordéis, pero al final de la película original, Mordo se dedicaba a ir drenando los poderes de la gente que abusaba de la magia. Sí, una versión suya aparecía en 'Doctor Strange y el multiverso de la locura', pero... ¿Qué pasó con el que vimos en la película original? ¿Esa trama volverá o quedará flotando en el éter?

Y es que no parece que la próxima entrega de Strange vaya a ir por esos derroteros: la última vez que vimos al personaje, después de que le apareciera otro ojo en la frente, se marcha con Clea a la Dimensión Oscura para intentar solucionar el lío con los multiversos. Y mientras, Mordo, a verlas venir.

Bruja Escarlata: ¿Quién nos iba a decir, después de 'Vengadores: La era de Ultrón' que Wanda Maximoff iba a ser uno de los personajes más interesantes del UCM... Y uno de los que tienen más tramas abiertas al mismo tiempo? Sabemos que el personaje no murió tras destruir todos los Darkhold multiversales (supuestamente) en 'Doctor Strange y el Multiverso de la Locura', pero aún quedan dos dudas por responder.

En primer lugar, el Visión Blanco que al final de 'Bruja Escarlata y Visión' la dejaba y del que no hemos vuelto a saber nada, ni tan siquiera rumores. Y en segundo lugar, claro está, el rescate de Billy y Thomas, los hijos que ella misma se creó a medida. Si finalmente se confirma una película para ella sola, estas dos tramas sueltas pueden solucionarse fácilmente... Y abrir cuatro o cinco nuevas.

Hay varios momentos que tenemos que dar por hecho que no volverán a retomarse o lo harán dentro de muchos años: Samuel Sterns convirtiéndose en El Maestro al final de 'El increíble Hulk'; todos los documentos de SHIELD filtrados al público en 'Capitán América: el soldado de invierno'; el villano de 'Ant-man' que robaba las partículas Pym; qué pasó con los Acuerdos de Sokovia; Nick Furia de vacaciones en la luna mientras un skrull toma su lugar; Blade hablando con el Caballero Negro...

Queda Marvel para rato, pero la pregunta es: ¿Seremos capaces de seguir todas las tramas que están dejando abiertas?