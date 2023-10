El timey-wimey de 'Loki' regresa en plena forma: la placentera temporada 2 de la serie de Marvel en Disney+ es tan ambiciosa como contenida

Fue toda una sensación en su año de estreno y, quitando '¿Qué pasaría si...?' la única serie de Marvel en Disney+ en obtener una temporada 2... que ya está a punto de estrenarse. Tom Hiddleston vuelve a ponerse en la piel del dios del engaño en la nueva entrega de 'Loki', que podremos ver desde este próximo viernes (jueves a la noche horario estadounidense).

Una nueva temporada, compuesta también de seis episodios (de los cuales he podido ver cuatro), que viene con una suerte de cambio de guardia tanto en guion como en dirección. Michael Waldron (que entre otros proyectos tiene 'Vengadores: Secret Wars') deja la batuta del guion a Eric Martin mientras que el dúo Justin Benson y Aaron Moorhead ('Caballero Luna') se hacen con la dirección en lugar de Kate Herron.

Lo que no cambia tanto es el reparto, ya que volvemos a tener a los habituales de los pasillos de la AVT como Mobius (Owen Wilson), B-15 (Wunmi Mosaku) y la juez Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), entre otros, que van viendo preocupados cómo tras los acontecimientos de la temporada pasada el tejido temporal está descontrolado con innumerables líneas alternativas surgiendo cada minuto.

La batalla de la AVT

No me quiero meter mucho en detalles de historia, sobre todo porque faltan unos días para que podamos ver el regreso de la serie, pero sí que voy a adelantar que nada más comenzar vamos a descubrir qué es esa AVT repleta de estatuas de Aquel que permanece (Jonathan Majors), la variante de Kang que vimos en ese tramo final, donde aparece Loki.

De esta manera, el centro de la segunda temporada de la serie es básicamente una lucha interna en plena Autoridad de la Variación Temporal en lo que, por un lado, intentan estabilizar la sagrada línea temporal y controlar sus variaciones antes de que vuele todo por los aires. Por el otro, tenemos una suerte de orígenes secretos del organismo, con juego de poder incluido y una introvertida variante de Kang llamada Victor Timely en el medio.

Al hablar de 'Loki' muchas veces nos viene a la cabeza 'Doctor Who' y no es de extrañar porque, teniendo viajes en el tiempo y cierto toque de aventura ligera, no es difícil hacer la comparativa. Y esto es tanto para bien como para mal en lo que comparten tanta ambición argumental como contención escenográfica en lo que hay un poco de timey-wimey. Algo que se nota en esta temporada 2 casi más que en la primera.

Pero, sobre todo, por el encanto que tiene... algo que se materializa sobre todo con el infalible combo formado por el Mobius de Owen Wilson y el Loki de Tom Hiddleston... a los que hay que agregar la grata incorporación de Ke Huy Quan como Ouroboros. Por el contrario, creo que la MVP que fue la Sylvie de Sophia Di Martino no termina de encajar del todo en este puzle.

Compartiendo virtudes y defectos con la temporada 1

Igual que en la primera temporada, no todo va sobre ruedas a nivel de guion. Aquí reconozco que no sé si es que se quedaron cosas en la sala de montaje pero sí que hay tramos que dan la sensación de precipitados, sobre todo en lo que conciernen a las escenas de acción o entradas en situaciones. Falta bastante fluidez por lo general y las buenas ideas tienen que luchar por sobrevivir ante los problemas de narrativa.

Esto se amplifica, de algún modo, debido al tablero de juego o más bien, equipos de jugadores, que despliega Eric Martin en su aventura. Las agendas individuales de cada uno saltan al campo y el buscado e intencionado embrollo que eso produce no siempre funciona, desluciendo bastante giros y devenires de la acción en estos momentos.

Si bien no creo que estos defectos afecten lo suficiente al desarrollo de la serie, sí que este desorden lastra un poco a la temporada 2 de 'Loki'. Una temporada que, por lo general, es un grandísimo entretenimiento a la altura de la primera temporada y, desde luego, en el podio de las series de Marvel Studios. Pura aventura de calidad marca Marvel y poco más se puede pedir.

En Espinof: