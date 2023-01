'Doctor Who': todo lo que sabemos de los especiales del 60 aniversario de la longeva serie de aventuras y ciencia ficción

Allons-y! 2023 es un año importante para los fans de la ciencia ficción ya que se celebra, a lo grande, el 60 aniversario de 'Doctor Who', la fantástica serie de aventuras por el espacio y el tiempo. Un evento que se fraguará en forma de tres especiales con dos regresos notables: el de Russell T Davies como guionista jefe y el de David Tennant como protagonista.

En lo que ya vamos sabiendo más detalles de esta trilogía festiva, que servirá también de puente hacia la temporada 14, vamos a ver todo lo que sabemos del 60 aniversario de Doctor Who.

La historia

Como vimos en 'The Power of the Doctor', el Master sometió al Doctor a un proceso de regeneración para transformarle en él. Una vez reverso el entuerto, Trece acaba herida mortalmente. Sin embargo la inestabilidad tras las regeneraciones forzadas provoca que Catorce acabe teniendo el mismo aspecto que Diez.

Pero no será el único regreso de la época Tennant, ya que parte de la trama girará en torno a Donna Noble y cómo parece más que probable que se produzca el reencuentro entre companion y Doctor, algo que puede resultar letal para la primera.

Si bien no hay todavía una sinopsis oficial, si nos fiamos de lo que vimos en el tráiler, también veremos el regreso oficial de UNIT, organización que se desmanteló en algún momento durante la etapa Chibnall/Whittaker. También tendremos un villano que podría o no ser el Master y, también, la llegada de una misteriosa nueva Rose.

El reparto

David Tennant encabeza el reparto de estos especiales como Catorce (o Diez versión 2). Junto a él nos encontraremos con Yasmin Finney como "otra Rose"; Neil Patrick Harris, como el villano; Jacqueline King como Sylvia, madre de Donna; Karl Collins como Shaun, el marido; y Ruth Madeley como Shirley Anne. Además sabemos que Bernard Cribbins (el padre de Donna) pudo rodar algunas escenas para este especial antes de su muerte.

Además, si bien desde BBC han sido algo ambiguos (hablando de "próxima temporada"), tenemos el regreso de Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart, jefa de UNIT y el fichaje de Aneurin Barnard como Roger ap Gwilliam. Por último, Ncuti Gatwa hará la pertinente aparición como el próximo Doctor.

El rodaje

Los británicos suelen rodar con bastante tiempo de anticipación y los especiales de 'Doctor Who' ya están hechos. El rodaje abarcó de mayo a julio de 2022 en Londres.

Russell T. Davies es el guionista de estos especiales, que están dirigidos por Rachel Talalay, Tom Kingsley y Chanya Button respectivamente.

La fecha de estreno

Si bien no hay días concretos, aunque nos olemos que saldrán en fines de semana consecutivos, los tres especiales se estrenarán en noviembre de 2023 en BBC. En España es de esperar que los veamos vía Disney+, aunque no está anunciado si lo veremos de manera simultánea o deberemos esperar.

El tráiler

Ya tenemos un primer tráiler para estos especiales del 60 aniversario de 'Doctor Who'.