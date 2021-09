'Doctor Who': Russell T. Davies regresa como guionista jefe trece años después de dejar la serie

Vaya bomba, amigos. Y es que tras el anuncio hace unos meses de que tanto Chris Chibnall como Jodie Whitaker dejarían 'Doctor Who' en 2022, se abría la incógnita de quienes serían los sucesores. Ahora ya lo sabemos: Russell T. Davies volverá a tener el control de la TARDIS a partir de 2023.

Así, el guionista inglés vuelve a la carga trece años después de pasar el relevo a Steven Moffat allá por 2010 (el 1 de enero fue el último especial). Davies, recordemos, fue el responsable de la versión moderna del doctor, que volvía a las ondas televisivas tras casi dos décadas de ausencia.

De momento no hay más datos sobre su nueva etapa en 'Doctor Who', pero esta va a coincidir con los festejos del sesenta aniversario de la serie de BBC, que debutó en noviembre de 1963. Su primera misión será encontrar a la nueva encarnación del Doctor.

"De momento soy solo un espectador", comenta Davies en el comunicado de BBC, como avisando que no hay prisa para desvelar sus planes. Y seguro que serán bastante buenos porque el guionista ha ido creciendo año a año entregándonos miniseries sobresalientes como 'Years & Years' y 'It's A Sin', por decir las dos últimas.

Cuando Davies asumió el cargo de guionista jefe de 'Doctor Who', no solo no se conformó con simplemente hacer una serie, sino que también plantó y creó spin offs como 'The Sarah Jane Adventures' o 'Torchwood'.