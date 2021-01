'It's a Sin' es la mejor serie de Russell T. Davies: HBO estrena una vibrante crónica de la irrupción del SIDA

La nueva serie de Russell T. Davies comienza con ganas de fiesta. El creador de obras como 'Years and Years' y 'Queer as Folk' no pierde el tiempo y nos sumerge en una secuencia en la que vemos a diversos jóvenes, homosexuales, haciendo las maletas para llegar a su nueva vida en Londres. Los estudios, el trabajo, la independencia y la juerga les espera. Pero también el SIDA. Son los años 80, la era del "cáncer gay".

La miniserie de cinco episodios se puede ver desde hoy en HBO España, originaria de la británica Channel 4, está protagonizada por Olly Alexander, el líder de 'Years & Years' a quien en televisión hemos visto en 'Skins' y 'Penny Dreadful'. Ritchie, su personaje, llega a la ciudad dispuesto a comerse el mundo y a disfrutar de su sexualidad.

Allí se juntará con otros jóvenes gays, que pronto se harán amigos (y algo más), compartiendo piso, fiestas y otras vivencias. Entre ellos estarán Roscoe (Omari Douglas), Colin (Callum Scott Howells), Ash (Nathaniel Curtis) y Jill (Lydia West) la única chica del grupo. Mientras disfrutan, empezará a asomar en el horizonte una lejana pero mortal enfermedad.

La gran pandemia

En tiempos como estos, en los que estamos pendientes de una pandemia que ha paralizado a medio mundo, es bien necesario recordar que no hace mucho era el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida lo que asoló el planeta. Y no está de más recordar que es una enfermedad grave que ha sido tabú hasta hace bien poco y, peor, parece haber caído en el olvido a pesar de que hay, actualmente, 38 millones de personas infectadas por el VIH.

Quizás por eso es inevitable ver un paralelismo entre las fases que viven los protagonistas, sobre todo el personaje de Ritchie —promiscuo y ligeramente negacionista—, con lo que hemos vivido a lo largo de 2020. De cierta sensación de inmunidad porque eso "afecta a otros" hasta ese momento de ver que la guadaña asoma a la puerta y que el tema no es para tomárselo a la ligera.

Así, el tono festivo de los primeros episodios se derrumba según avanza la serie. Estamos de fiesta con los chicos, viendo cómo fornican despreocupados, cómo luchan por perseguir sus respectivos sueños. Pero también asistimos a esos desvencijados catres de hospital, a la ignorancia general en torno a la enfermedad, a la intolerancia (por parte de la familia), el tabú y la desolación a la que se enfrentan los infectados.

Al igual que 'Years and Years' trataba un colapso de la sociedad desde el punto de vista de una familia, aquí es otro cambio global —el de la lucha contra esta enfermedad— contado desde el punto de una familia de amigos. Son testigos de los tiempos, que sufren en primera persona lo que está pasando pero tienen poco margen para la acción.

Russell T. Davies puro en lo bueno y en lo malo

Y esos aciertos y errores de la magnífica 'Years and Years' (que estando Lydia West es difícil ignorar) también nos los encontramos en 'It's a Sin'. Es Davies en lo bueno y en lo malo. Y lo malo no es tanto objetiva sino más subjetivamente. Es desenfadado, es festivo, pero también dramático. Y efectista. Cada final de episodio es una puñalada. Un golpe para que no bajemos la guardia. Ni nosotros ni los protagonistas.

Lo cual no es necesariamente malo. Pero sí que es tramposo, sobre todo teniendo en cuenta que la serie ya te atrapa con su vibrante canto, las dinámicas entre personajes —excelente reparto, sobre todo Alexander y West— y una dramaturgia pulida. Esa marca de la casa del golpetazo es ese vicio de perro televisivo viejo del que Davies no se quiere deshacer.

A pesar de sus pequeñas aristas 'It's a Sin' es una serie casi redonda. Todo en ella, desde la magnífica y evocadora banda sonora hasta el inspirado reparto, rema a favor de obra. Una más que notable exploración de un punto muy crítico en la historia no solo de la comunidad gay sino de la humanidad.