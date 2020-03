Lo que hemos aprendido de películas y series sobre apocalipsis y pandemias: lecciones para sobrevivir cuando el mundo se vuelve aún más loco

A ver, calma. No creo que el mundo esté llegando a su fin (aunque sí creo que no aguantará a muchas más generaciones), pero los últimos acontecimientos están acelerando y expandiendo la paranoia entre la población mundial. Como dice el meme, "vamo a calmarno", porque si algo hemos aprendido del cine y la televisión es a combatir este tipo de situaciones extremas.

Aciertos y errores en el fin del mundo

Si nos ponemos absolutistas, la extraordinaria serie de creada por Will Forte, 'El último hombre en la Tierra', daba en el clavo con todas las filias y fobias de su protagonista, Phil Miller, un miserable (como cualquiera de nosotros) que resulta ser el último superviviente de una catástrofe global que ha terminado con la humanidad. A lo largo de sus cuatro temporadas asistimos perplejos a las desventuras de Tandy, un personaje en una situación límite que probablemente se viera ante las mismas dudas que nosotros.

Lecciones de supervivencia:

Mejor solo que mal acompañado.

Cortes de pelo refrescantes.

Practica la natación.

Contigo al fin del mundo

Edgar Wright ofrecía el canto del cisne de su generación Cornetto con una epopeya demencial que bebía de las mejores y más selectas fuentes de la televisión británica de género. A ver, que si el fin del mundo no te pilla con bebés en casa (aunque de todo habrá) es muy lícito que quieras pasarlo entre amigos y hasta el culo de cerveza. Aprovechad en ese caso para olvidar rencillas y suavizar las relaciones, que nunca se sabe cómo demonios vamos a salir de esta.

Lecciones de supervivencia:

Nunca bebas solo.

Pasa de franquicias.

No te fíes de nadie.

Fin de fiesta

La cuarentena que está paralizando la vida de millones de personas en el mundo no está diseñada para que la pasemos en compañía de amigos gorrones, pero nunca sabes cómo ni cuándo puede llegar ese momento de permanecer en casa. En ese caso, mejor que te hagas con todas las provisiones posibles y lleguéis a un acuerdo para racionarlas. Y esconde las armas. 'Juerga hasta el fin' (This is the end) es una masterclass sobre lo que no deberías hacer.

Lecciones de supervivencia:

Ten a mano un CD de Backstreet Boys.

NO hagas fiestas.

No digas que tienes drogas.

Cierra el pico

Quien dice pandemia dice fin del mundo, y quien dice eso bien puede hacer referencia a una horda de criaturas hambrientas de seres humanos para picar entre horas. John Krasinski acertó con su película 'Un lugar tranquilo', conquistando a público y a crítica con un aterrador relato donde la suspensión de incredulidad se hacía especialmente obligatoria. Y no precisamente por los monstruos.

Lecciones de supervivencia:

NO te pongas de parto.

Madruga para echar arena en el camino.

Tira de radiofrecuencia.

La edad de la ignorancia

En caso de crisis global, el futuro de la humanidad podría quedar en manos de gente sobradamente preparada... o sobradamente idiota. Mike Judge dio en el clavo con una comedia entre Berlanga y Carpenter para mostrarnos un futuro que, en realidad, ya estaba pasando. No está el horno para bollos, pero a lo mejor, comparado con este hipotético futuro, no estamos tan mal.

Lecciones de supervivencia:

Sácate el graduado escolar, al menos.

Cuidado con la selección natural.

No tengas hijos.

La hora del vampiro

Una de las mejores novelas de ciencia ficción de todos los tiempos que nunca ha tenido una adaptación a la altura. Sea Vincent Price, llámese Charlton Heston o cuente con Will Smith de protagonista, la triste epopeya suicida creada por Richard Matheson no es sencilla de trasladar en imágenes. 'Soy leyenda' es un estado de ánimo, y un par de horas de imágenes no bastan para resultar legendaria. Aunque valoramos el esfuerzo.

Lecciones de supervivencia:

Guarda gasolina.

Consigue un amigo fiel.

No salgas de noche.

Como la vida misma

No, no es la mejor opción para echarse a la cara estos días. La visionaria, incómoda, aterradora y algo aburridilla película de Steven Soderbergh nos mató de miedo en su momento, pero respiramos aliviados cuando salimos al parque a tomar el aire. El final de la película, ahora mismo, te deja la cabeza del revés. Más que el primer día, sí.

Lecciones de supervivencia:

Apuesta fuerte por el #distanciamientosocial.

#quédateencasa