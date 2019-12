Las 13 mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2019

Fin de año y de siglo para una década que ha dejado mucho y muy buen cine. En 2019 hemos tenido oportunidad de ver el final de dos grandes sagas épicas del fantástico y la ciencia ficción como son el arco del infinito de Marvel y la conclusión a la saga Skywalker de 'Star Wars'. Ambos, dos filmes que perdurarán en el tiempo y serán recuperadas por los fans durante décadas.

Pero, además, el año ha dejado algunas buenas películas de cine fantástico, algunas más cercanas al terror, otras a la fantasía y otras a la ciencia ficción. En ese aspecto, podría incluirse tambíen 'Ad Astra' como la decimocuarta en la lista, pero el clímax desinfla demasiado una película innecesariamente reflexiva que, si bien es notable, podría haber sido una aventura espacial más relevante. Sin más, repasamos algunas de las mejores ofertas de género que ha dejado el final del año.

Alita: Ángel de Combate (Alita: Battle Angel)

De los dos grandes proyectos de James Cameron como productor este año, la 'Alita' de Robert Rodríguez sale mejor parada que el nefasto reinicio-secuela de 'Terminator'. Sin ser una obra explosiva, esta adaptación del manga y anime cyberpunk de los 90 es bastante ajustada al material original y, además, ofrece una segunda oportunidad al uso del 3D en el cine. La historia de amor bizarra parece salida de una serie B de terror de videoclub y sus arrebatos body horror, propios de Brian Yuzna, sorprenden en un mega blockbuster de 2019.

El hombre que mató a hitler y después al bigfoot (The Man Who Killed Hitler and then the Bigfoot)

Pese al llamativo título largo y el carácter excéntrico de la propuesta, esta pequeña joya del fantástico independiente es un maravilloso relato de aventuras a la antigua usanza con un poso melancólico y absurdo propio del cine de los Coen, con un espíritu de cine clásico retro absolutamente encantador. Una especie de 'Big Fish' en pequeño y centrado en el personaje de un Sam Elliott que lleva toda la película.

Vengadores: Endgame (The Avengers: Endgame)

A estas alturas las películas de Disney-Marvel tienen más de serie cara que de cine con una firma detrás, pero eso no significa que no sigan haciendo entretenimiento de altura. El final de todo el arco del infinito completa con gracia un gran viaje de una década en la que han logrado lo imposible. Es cierto que su primera hora podría haber sido resumida y que la gran batalla no dura lo que tiene que durar, pero es un cierre estupendo para muchos grandes personajes. Tanto que lo que viene ya se percibe reiterativo.

Pequeños monstruos (Little Monsters)

Cuando parecía que no quedaba ni gota de materia gris en el cerebro del subgénero zombie, aparece esta maravillosa comedia de espíritu capriano y voluntad de hacer una especie de 'La vida es bella' en una epidemia zombie. Lupita Nyong'o crea una Mary Poppins de ukelele y armas tomar que crea momentos de encanto blanco de pura feel good movie mientras el humor es cáustico y atrevido en un film con niños que no se corta un pelo con el gore.

Inuyashiki

Una de las más incomprensiblemente desapercibidas cintas de ciencia ficción salidas de japón, un live action espectacular del título homónimo sobre un hombre mayor abducido y vuelto a la tierra como un híbrido de carne y metal. Un auténtico cómic de superhéroes para adultos con alucinantes efectos de Body Horror Cyberpunk y un villano espeluznante. Pura acción a lo dragonball, reminiscencias de 'Robocop' y una escala que no tiene que envidiar a una film promedio Marvel.

Border

Lo que parece un retrato de cine social sobre una persona con una deformidad se va transformando en un relato de fantástico, realismo mágico y terror con un tono similar al de 'Déjame entrar' (Låt den rätte komma in, 2008) pero centrado en el folklore nórdico. Sucia, hermosa y completamente original es su forma de tratar el fantástico.

Perdona que te Moleste (Sorry to Bother You)

Una de las películas fantásticas más estrafalarias, extrañas y originales de los últimos años. Estrenada de tapadillo, fue creando cierto buzz en el circuito independiente hasta convertirse en un film de culto dentro de la comunidad afroamericana. Parte Spike Lee de los 90, parte Jordan Peele y parte 'El proceso' de Kaftka, esta ocura acaba en un imposible alegato en la era de la precariedad con body horror cronenbergiano y surrealismo en estado puro. Una joya urbana, postmoderna y alucinógena.

El Hoyo

El bombazo español del año, una sátira del sistema de clases que aboga por evitar el adoctrinamiento político y proponerse como un experimento que el espectador puede reconocer como real. Una prisión de 250 pisos con una bandeja de comida que va desde el primero al último y con los habitantes de cada piso variando de nivel cada semana. Violenta, estomagante y llena de humor negro, 'El hoyo' pasa del torture porn al cine de género coreano sin huir del costumbrismo ibérico.

Hellboy

Estrenada en una versión mutilada en España y otros países, la versión uncut es un despiporre de escenas de acción y terror encadenadas unas a otras más como una especie de antología de mini historias de Mike Mignola que como una obra completa. Macarra, deslenguada, salvaje y sin prejuicios tienes desde señoras mayores con metralletas a un kaiju con seres lovecraftianos cenobitas despellejando a peatones en el centro de Londres. El blockbuster de superhéroes que los fans del terror y la fantasía épica merecen.

Shazam!

Se han hecho muchas películas de héroes adolescentes que de pronto tienen poderes, pero ninguna logra imaginar qué haría un chaval de 12 años si pudiera transformarse en un Superman cualquiera. En vez de tomar la ruta de 'Deadpool' (2016) que se esperaba de ella, la mejor película del nuevo universo DC se centra en los personajes y la comedia casi capriana, con un fuerte componente de sentido de la maravilla ochentero que la convierten en un film fantástico propio, con su propia entidad lejos de uiverso en el que transcurre.

Star Wars Episodio IX: el ascenso de Skywalker (Rise of Skywalker)

Más de cuarenta años separan la primera película de 'Star Wars' y la última de la saga que empezó. Los Skywalker, la historia que realmente nos interesa. Necesarias o no, las últimas tres entregas conforman una trilogía que aporta más que el blockbuster al uso y, aunque haya explotación de la nostalgia, también alberga grades aciertos. Si 'Los últimos Jedi' fue atacada por el fandom por no ajustarse a lo que ellos esperaban, ahora es la última entrega de la nueva trilogía la que está siendo atacada por una crítica que parece decepcionada que el último capítulo de la nueva trilogía no sea una propuesta más "adulta", o "innovadora" achacándole que quiere contentar a los fans y cargarse lo avanzado por Rian Johnson en la anterior.

Sin embargo, la película utiliza muchos de los hallazgos de la fuerza que más enfadaron a los fans y los multiplica, dando mucho más protagonismo a Rey, dejando a los secundarios en un segundo plano en donde se eleva el conflicto de Rey y Kylo de forma valiente, llevando el tono de romance gótico a lugares oscuros que las otras dos cintas no se habían atrevido a tocar. Sobrecargada de tramas y atropellada, tiene todo lo que debe ser una buena película de 'Star Wars', una aventura de folletín con ribetes de horror cósmico que será reconocida con el tiempo.

Glass

Las razones por las que la crítica americana azotaron la conclusión de la trilogía del cómic de Shyamalan se nos escapan, pero lo cierto es que, más allá de que no es una película de David Dunn, como podrían esperar los fans de 'El protegido' (Unbreakable, 2000), da un verdadero sentido a aquella, mejorándola como a 'Múltiple' (Split, 2016) que dejaba flecos sueltos que aquí se cierran en una performance final minuciosamente orquestada y llena de decisiones valientes.

Doctor Sueño (Doctor Sleep)

La mejor película de fantástico y terror del año es esta secuela-spin off de 'El resplandor' (The Shining, 1980) en la que la novela de Stephen King es mejorada con creces por el cada vez más elegante Mike Flanagan, probablemente el autor actual que mejor entiende al escritor. Más un film de aventuras de terror psíquico que un film de puro miedo, profundiza en el drama de su protagonista y plantea un escenario en el que los fantasmas ya no son apariciones creepy sino armas que se pueden controlar. Será un clásico.

