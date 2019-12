'Star Wars: El ascenso de Skywalker': 41 referencias, easter eggs y homenajes para disfrutar a fondo el final de la trilogía

'Star Wars: El ascenso de Skywalker' al fin ha llegado a los cines. La culminación de una saga iniciada hace ya 42 años que, sin lugar a dudas, va a arrasar en taquilla. Y es que puede que no haya convencido demasiado a la crítica y que vaya a dividir al público, pero nadie quiere perdérsela.

Como era de esperar con J.J. Abrams detrás de ella, este Episodio IX está repleto de guiños nostálgicos y a continuación encontraréis 41 referencias y easter eggs para disfrutar a fondo de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'. Obviamente, hay spoilers de la película de aquí en adelante.

El piloto muerto

Greg Grunberg es un actor fetiche de Abrams desde los tiempos de 'Alias' y ya contó con él en 'El despertar de la fuerza' para luego brillar por su ausencia en 'Los últimos jedi'. En esta ocasión el guión que veo está más relacionado con la serie 'Perdidos', donde interpreta al piloto del avión que fallecía en el primer episodio. Aquí ya sabíamos que era un piloto y Abrams completa el guiño sacrificándolo en la gran batalla final.

Dominic Monaghan

Abrams también se ha acordado de 'Perdidos' fichando a Dominic Monaghan para dar vida a uno de los integrantes de la Resistencia.

La fiesta cada 42 años

La aventura lleva a Rey, Finn y Poe a visitar un planeta en el que tiene lugar una celebración que solamente tiene lugar cada 42 años, el mismo tiempo que ha pasado entre el estreno de 'Una nueva esperanza' y 'El ascenso de Skywalker'.

El regreso de Palpatine

Ya lo dejaban caer los trailers y quedaba la duda de si era alguna especia de estratagema, pero definitivamente Darth Vader no acabó del todo con él.

La "resurrección" de Palpatine

Imposible no acordarse de la leyenda de Darth Plagueis que Palpatine contaba a Anakin en 'La venganza de los Sith'. ¿Quizá fue él quien rescató a Palpatine de la muerte o llegó a transmitirle ese conocimiento de la fuerza?

Los destructores de Palpatine

Palpatine parece confiar en diseños de hace muchos años a la hora de construir a la Orden Final, ya que los destructores que utiliza su flota recuerdan sobremanera a los que aparecían en 'El imperio contraataca'. Tiempo tuvo para mejorarlos...

Lando Calrissian

El personaje interpretado por Billy Dee Williams era uno de los últimos grandes recursos nostálgicos que le faltaba a esta nueva trilogía y Abrams no ha desaprovechado la oportunidad. Además, volvemos a verle dentro del Halcón Milenario, nave de su propiedad que perdió jugando con Han Solo una partida de sabacc.

La caricia de C-3PO a R2-D2

Otro guiño a 'Una nueva esperanza'. Allí R2-D2 el que volvía de lo que parecía de la muerte segura y C-3PO lo acariciaba aliviado -cosa que se repite en 'El ascenso de Skywalker'-, mientras que aquí es C-3PO el que corre el peligro de dejar de ser él mismo para siempre es este último.

La pérdida de memoria de C-3PO

En 'El ascenso de Skywalker' no deja de ser algo temporal, pero la saga ya había utilizado este recurso con fines menos dramáticos en 'La venganza de los Sith'.

La Estrella de la Muerte

Los restos de la segunda Estrella de la Muerte tienen una presencia importante en la película. Al parecer acabaron en el mundo oceánico de Kef Bir tras saltar por los aires en su momento...

No te metas con la fuerza

Meterse con la fuerza siempre ha sido una mala idea si estás entre los malos, pero Kylo Ren tiene ciertos problemas de ira y no se conforma con seguir el método de Darth Vader en 'Una nueva esperanza' para acallar a uno de sus lacayos...

La ropa de Connix





El personaje interpretado por Billie Lourd, hija en la vida real de Carrie Fisher, luce en varios momentos el mismo abrigo que llevaba Leia en 'Una nueva esperanza'.

El casco de ¿Rey?

¿Un guiño al casco que lucía la propia Rey en 'El despertar de la fuerza' cuando estaba en Jakku o al que lucía Leia durante la persecución en Speeders en 'El retorno del Jedi'?

El trono Sith

Inspirado de forma bastante clara en los diseños que Ralph McQuarrie diseñó para 'El retorno del jedi', aunque Lucas finalmente fue en otra dirección menos llamativa.

El diseño del Y-Wing

spotted that one as well: pic.twitter.com/S1jY7e0Sfr — Pascal Blanché 🌎🍁 (@pascalblanche) October 22, 2019

El anterior no es el único homenaje a la aportación de Ralph McQuarrie a la saga, pues en su momento fue contratado por Lucas para ayudarle a visualizar diferentes aspectos de este universo. En este caso merece la pena llamar la atención sobre la imagen de la derecha, realizada antes del estreno de 'Una nueva esperanza' y cómo durante la batalla final vemos algún Y-Wing con un diseño claramente inspirado en ese momento.

Escoria rebelde

Una forma de descalificar a los rebeldes que se ha usado de forma constante a lo largo de la saga y que no podía faltar en 'El ascenso de Skywalker'.

Palpatine destruyendo planetas

Ya en 'Una nueva esperanza' se hacía explotar Alderaan por órdenes de Moff Tarkin, secuaz de Palpatine, y en 'El ascenso de Skywalker' uno de los ejes básicos del plan de Palpatine es destruir tantos planetas como sean necesarios para acabar con la Resistencia de una vez por todas.

Chewbacca jugando al ajedrez

Una afición del personaje que se remonta a 'Una nueva esperanza'. Allí C3-PO acababa sugiriendo a R2-D2 que le dejase ganar, mientras que en 'El ascenso de Skywalker' se bromea con que lleva tanto tiempo jugando que parece imbatible.

El droide de Babu Frik

Tiene sentido que Babu Frik tenga en su poder piezas de todo tipo de droides, pero en este caso llama la atención que en su lugar de trabajo veamos restos de un antiguo Droide de Combate del modelo usado por los separatistas en 'Clone Wars'.

'Tengo un mal presentimiento"

No podía faltar una de las frases más míticas de la saga. En esta ocasión el honor de decirla recae en Lando.

Aftab

La muerte del Almirante Achbar en 'Los últimos jedi' dejaba a la saga sin un personaje muy popular por su frase '¡Es una trampa!', pero tranquilos, que Abrams lo ha arreglado sumando a la saga a su hijo Aftab.. Ya presentado en el cómic 'Journey To Star Wars: The Rise Of Skywalker - Allegiance', se deja ver como miembro de la Resistencia en la película.

Sobredosis de cameos

A lo largo de la película hay multitud de cameos. Por ejemplo Lin-Manuel Miranda da vida a un integrante de la Resistencia, Jodie Comer es la madre de Rey en un flashback, John Williams da vida a un músico en Kijimi y J.J. Abrams presta su voz al droide D-O.

Cameos vocales

Una cantidad enorme de ellos. de 'Star Wars Rebels' se recupera a Ahsoka Tano (Ashley Eckstein) y Kanan Jarrus (Freddie Prinze Jr.) durante la batalla final, donde también escuchamos a Luminara Unduli (Olivia d'Abo) y Aayla Secura (Jennifer Hale) de 'The Clone Wars'.

A lo largo de la película también llegamos a escuchar a Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Mace Windu (Samuel L. Jackson), Snoke (Andy Serkis) o Darth Vader (James Earl Jones).

"Toda generación tiene una leyenda"

Un guiño claro al primer adelanto de 'La amenaza fantasma'. En el primer tráiler, sí, pero hay que tener en cuenta que Abrams quería dejarlo todo atado y ya empezó a hacerlo durante la campaña promocional...

Los Caballeros Ren

Estos secuaces de Kylo Ren parecía que iban a tener mucha importancia en 'El despertar de la fuerza' para luego apenas aparecer, ser dejados de lado en 'Los últimos jedi' y volver a tener un peso insignificante en 'El ascenso de Skywalker'.

Nien Numb

Personaje introducido por primera vez en 'El retorno del jedi' que ya apareció brevemente en las dos anteriores entregas. Aquí lo vemos durante el encuentro de la Resistencia.

Wedge Antilles

Abrams ya quiso recuperar a este personaje para 'El despertar de la fuerza', pero problemas de agenda lo impidieron. Un piloto rebelde que vimos en las tres entregas de la trilogía original y que aquí vuelve a combatir junto a la Resistencia.

Maniobra Holdo

Un pequeño homenaje al personaje interpretado por Laura Dern en 'Los últimos jedi', ya que en cierto momento se sugiere que deberían utilizar las maniobras Holdo si realmente quieren acabar con las naves de la Orden Final.

La daga-mapa

Aquí es una daga la que usa Rey para encontrar lo que busca en un recurso que recuerda poderosamente al medallón de 'Los Goonies'. Si ya cuesta creer que algo así sea casualidad, solamente hace falta recordar que Abrams también dirigió 'Super 8'...

La medalla de Chewbacca

Chewbacca nunca llegó a recibir una medalla al final de 'Una nueva esperanza'. En un cómic posterior se supo que en realidad sí y la regaló, pero aquí vuelve a recibir una de manos de Maz Kanata... ¿quizá la mismo de la que se desprendió en su momento?

Busca en tus recuerdos

Un pequeño guiño a este mítico momento se produce cuando Kylo desde el verdadero linaje familiar de Rey, aunque en esta ocasión le dice que busque en sus recuerdos...

"Solo tú tienes el poder de salvarlos"

Aquí se utiliza para intentar convencer a Rey de pasarse al Lado Oscuro, tal y como ya se hizo con Luke en 'El retorno del Jedi' y Anakin en 'La venganza de los sith'.





La escena eliminada de Leia

Abrams ha tenido que hacer equilibrismos para poder contar con el personaje de Leia a partir de material descartado de las dos anteriores entregas. Un ejemplo lo tenemos con esa escena eliminada de 'El despertar de la fuerza', donde Rey ha sido introducida a través del CGI en la versión que vemos en 'El ascenso de Skywalker'.

Viejas conocidas entre las naves

Los refuerzos para la Resistencia se hacen de rogar, pero La Ghost, nave vista en 'Star Wars Rebels', La Crucible de 'The Clone Wars', La Colossus de 'Star Wars Resistance' o la Eravana, abandonada por Han Solo en 'El despertar de la fuerza'.

"Lo sé"

Una mítica frase de Han Solo que aquí el personaje vuelve a introducir en su breve aparición en una escena con su hijo....

Ach-To

El planeta en el que se aisló Luke vuelve a aparecer cuando Rey decide refugiarse allí para autoexiliarse. Incluso volvemos a ver de nuevo a los Porgs, pero todo deriva en una última aparición de Luke para decirle que estaba equivocado.

El X-Wing de Luke

No llegamos a verlo en 'Los últimos jedi', pero estaba allí escondido bajo el agua. Cuesta creer que tanto tiempo allí no lo haya inutilizado, pero bueno, si el fantasma de Luke puede sacarlo de allí, no nos vamos a poner exquisitos porque Rey lo utilice para ir a Exogol.

La celebración final

Varios planetas celebraban la victoria de los rebeldes al final de 'El retorno del Jedi' y Abrams ha optado por un montaje similar en 'El ascenso de Skywalker'.

Ewoks

Una consecuencia directa de la anterior, ya que durante un momento vemos a un par de Ewoks celebrando la victoria.

Regreso a Tatooine

Abrams ha decidido finalizar la saga de los Skywalker volviendo al planeta donde empezó todo. Allí Rey entierra los sables de Luke y Leia.

El sable amarillo de Rey

En esa última escena también descubrimos que Rey ha construido su propio sable láser. Sorprende que sea amarillo, un color poco habitual normalmente reservado para los Centinelas, unos jedis que intentaban encontrar el balance entre los aspectos mentales y físicos de la fuerza.