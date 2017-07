Han Solo no sigue el guion: George Lucas quiso cambiar la mítica frase que improvisó Harrison Ford

Algunos aún están recuperándose del despido de Phil Lord y Chris Miller por parte de Lucasfilm y Disney en el spin-off de Star Wars centrado en Han Solo. Por lo visto a la compañía no le gustó nada que los directores de 'La LEGO película' ('The LEGO Movie') se desviasen del guion original. Lo querían todo tal y como lo habían dejado atado, pero lo curioso es que algo similar ya sucedió en su momento en 'El imperio contraataca' ('The Empire Strikes Back').

El momento en cuestión se centra en los instantes previos a que Han Solo sea congelado en carbonita por Jabba el Hutt. En el guion original tenía que responder "Yo también te quiero a Leia", pero Irvin Kershner, director de la película, creía que no encajaba con la personalidad del personaje interpretado por Harrison Ford, por lo que se reunió con el actor y le dijo que respondiera lo que le pasara por la cabeza. De ahí salió "Lo sé" y todo iba sobre ruedas hasta que Lucas se enteró de lo sucedido...

Kershner había quedado encantado con la réplica, pero Lucas no pudo odiarla más. El propio Ford recuerda que se volvió loco porque creía que era horrible y que el público se iba a reír de y no con ella. De hecho, obligó a organizar dos pases de prueba de la película en los que la única diferencia era la inclusión de las dos líneas de diálogo para ese momento. Empezaron con la versión que incluía "Lo sé" y esto es lo que el actor recuerda de la misma:

Me vi obligado a sentarme con George cuando hizo el primer pase de prueba. Hubo risas, pero fueron risas de reconocimiento, así que decidió mantenerla en la película.

De hecho, varias personas se acercaron para decir que esa frase les había parecido la mejor de toda la película, por lo que Lucas ni siquiera llegó a hacer el segundo pase de prueba. Seguro que incluso acabó gustándole, porque de lo contrario tuvo una ocasión de oro con las nuevas versiones para recuperar su idea inicial, que con otros detalles bien que lo hizo.

Es verdad que no deja de ser una simple frase y también que quizá Lord y Miller se estaban desviando demasiado de la visión inicial de la película, pero un spin-off centrado en Han Solo requiere de una frescura que encajaba de maravilla con el estilo de estos directores. Con Ron Howard seguro que hay mucho respeto y ninguna salida de tono, pero dudo mucho que un realizador como él, sobre todo a estas alturas de su carrera, sea el idóneo.

Vía | Geek Tyrant