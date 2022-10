'Doctor Who' aterriza en Disney+: la plataforma estrenará los especiales del 60 aniversario y las nuevas temporadas de la serie de ciencia ficción

En la era del streaming global se me ocurren pocos casos como el del whovian declarado que no tiene una alternativa legal para ver en nuestro país las nuevas aventuras del Doctor más famoso de la ciencia ficción. Pues parece que eso llega a su fin porque Disney+ ha llegado a un acuerdo con BBC para ser la casa de 'Doctor Who' a nivel global.

Ha sido el mismísimo Ncuti Gatwa, el nuevo Doctor (con permiso de David Tennant) quien ha anunciado este acuerdo en una aparición en el programa Live with Kelly and Ryan. Algo que llega justo a tiempo para los fastos y especiales del 60 aniversario de la serie.

60 aniversario a lo grande

Así, será en noviembre de 2023 cuando podremos disfrutar de las nuevas temporadas de 'Doctor Who', que contarán con Russell T Davies como nuevo guionista jefe, puesto que ya ejerció cuando desarrolló el revival de la serie en 2005. En ese año tendremos tres especiales de aniversario con Tennant de Catorce y tras los festejos le sustituirá Ncute Gatwa como Quince.

La nota facilitada en la web oficial de Doctor Who no nos aclara otras cuestiones. Por ejemplo, si junto a la nueva temporada llegará también el resto de las que conforman la versión siglo XXI de la serie (porque imagino que las temporadas clásicas ni las oleremos) o, al menos, el último especial de la ficción.

En España, podemos ver en streaming las 10 primeras temporadas a través de Prime Video. Sin embargo, las temporadas posteriores no se encuentran disponibles en nuestro país.