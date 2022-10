'Doctor Who' nos anticipa su 60 aniversario con un nuevo protagonista tras Jodie Whittaker... y no es quién esperábamos

Uno solo puede imaginar lo que el público de 1966 debió sentir cuando el Doctor, después de vivir mil aventuras durante tres años, se desplomaba delante de sus ojos y cambiaba su apariencia pasando de ser William Hartnell a Patrick Troughton. La regeneración es una parte importantísima del legado de 'Doctor who', un rito de paso por el que todos los intérpretes tienen que pasar en un momento u otro. Pero como ya sabéis, eso no significa que jamás vuelvan a montarse en la TARDIS...

A partir de aquí, spoilers del episodio de ayer de 'Doctor Who', 'El poder de la doctora'. Luego que no haya quejas.

Allons-y!

Tras una aventura estupenda (uno de los mejores episodios de la etapa de Trece) en la que la Doctora se ha enfrentado contra una combinación de Daleks, Cybermen y El Maestro, con la aparición estelar de Cinco y Siete, Peter Davidson y Sylvester McCoy, llegó la hora de que Jodie Whittaker, que ha insuflado nueva vida al personaje (aunque los guiones no hayan estado a la altura durante la mayor parte de su saga), desapareciese.

En la regeneración más bella visualmente hasta ahora, la Doctora se despide con un "Eso es lo más triste... quiero saber qué pasa después". Todos sabemos qué pasa después: es el turno de Ncuti Gatwa ('Sex education'), el primer Doctor afroamericano. Pero en 'Doctor Who' nada es lo que parece, y quien sale de la regeneración no es otro que... ¡David Tennant! Doce años después de su última aparición, uno de los mejores intérpretes del personaje vuelve para tres capítulos en los que volverá a juntarse con Donna, la incombustible Catherine Tate.

Personalmente, son mi pareja favorita de la serie así que tengo cero quejas por este inicio por todo lo alto del 60 aniversario. Además, en el tráiler de lo que está por venir pudimos ver a Neil Patrick Harris como el nuevo gran villano de la serie y, finalmente, a un cambiadísimo Gatwa preguntándose qué demonios está pasando. Tendremos que esperar hasta el año que viene para saberlo.

Por su parte, David Tennant ha afirmado que tenía miedo de volver y no pillar el estilo del Doctor pero todo salió bien de inmediato. "'Doctor Who' fue una época fabulosa en mi vida, así que ser parte de esta serie, ir en este viaje y volver cuando creía que fue un recuerdo ha sido todo un regalo". No es el único que ha anticipado lo que está por venir: Russell T Davies, que también retorna, ha creado aún más hype, si es que es posible.

Si creías que la aparición de David Tennant fue un shock, tenemos muchas más sorpresas. El camino al Quinceavo Doctor de Ncuti está plagado de misterio, terror, robots, marionetas, peligro y diversión. ¿Y cómo está conectado con el regreso de la maravillosa Donna Noble? ¿Cómo, qué, por qué? Os daremos un año para especular, después todo se desatará.