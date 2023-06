'Invasión Secreta' es el puñetazo encima de la mesa que necesitaba Marvel: un thriller seco y adulto diferente al resto de series de Disney+

La situación de Marvel en Hollywood sigue siendo envidiable. Es verdad que 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' pinchó en taquilla y que no son pocos los que han acabado un tanto quemados con este universo de superhéroes tras el gran colofón que fue 'Vengadores: Endgame', pero todo el mundo quiere seguir su modelo. Sin embargo, quizá ese sea uno de los principales problemas del estudio, pues lo que en su momento era algo y especial ha ido perdiendo esa condición.

Eso lleva a que Marvel tenga que hacer dos cosas contradictorias entre sí. Por un lado ha de ir haciendo creces todas las semillas que ha ido plantando en su Fase 4, pero por otro lado tiene que ofrecer algo diferente para que muchos fans recuperen la fe en que siguen siendo el número 1 de Hollywood. 'Invasión Secreta' parece que es la obra elegida para ello, pues los superhéroes se dejan aquí completamente de lado para ofrecer un thriller con vocación adulta en la que la presencia del humor también se reduce a la mínima expresión.

Más seria y centrada

Por supuesto que hay menciones a Los Vengadores y que no me sorprendería que en algún momento apareciese un superhéroe de Marvel luciendo sus poderespara hacer frente a la amenaza que representan aquí los skrulls, pero lo cierto es que ya en su segundo episodio hay una conversación que da a entender que podemos ir olvidándonos de esa idea. Lo que tenemos aquí es el regreso de Nick Fury representando a una Marvel en decadencia pero que se resiste a quedar atrás frente a un enemigo metamorfo muy difícil de identificar.

A su manera, 'Invasión Secreta' es una secuela de 'Capitana Marvel', tomando el creciente descontento entre los skrulls asentados en la Tierra como principal fuerza narrativa para presentarnos una conspiración que la propia serie define como mucho más peligrosa de lo que nunca fue HYDRA. Por suerte, la fuerza aquí no se queda en las palabras y sus responsables no tienen problemas en dejarnos claro bien pronto que la cosa va en serio y que no estamos ante una amenaza aleatoria más que parece muy poderosa y con la que se va a poder lidiar sin que haya consecuencias reales por lo sucedido.

No es la primera vez que Marvel coquetea con el thriller adulto y, salvando las distancias, 'Capitán América: El Soldado de Invierno' sería el título con más puntos en común con 'Invasión Secreta'. Sin embargo, esta miniserie creada por Kyle Bradstreet, conocido hasta ahora por su participación en 'Mr. Robot', tiene un enfoque bastante más serio. Sí que hay ciertas concesiones a lo ligero, donde brilla una Olivia Colman que en todo momento parece estar pasándoselo en grande dando vida a Sonya Falsworth, pero no se me ocurre ninguna otra película o serie que lo haga menos. ¿Quizá una reacción a las quejas que hubo el año pasado hacia 'Thor: Love & Thunder' por el uso excesivo del humor? Podría ser.

Eso sí, una cosa son las intenciones y otro los resultados, pero afortunadamente aquí lo segundo está bastante cerca de lo primero. Sí que soy consciente de que los habrá que esperen un ritmo más vivo, pero precisamente una de las señas de identidad de 'Invasión Secreta' es que se toma con calma lo que quiere contarnos para así dar más espacio a los personajes y sus motivaciones. No es que haya nada revolucionario en cualquiera de las cosas cosas, pero sí que ayuda a que uno se zambulla más en esa conspiración que amenaza con destronar a la humanidad al frente de la Tierra.

A eso hay que sumar lo que decía antes de que 'Invasión Secreta' consigue algo muy difícil dentro de Marvel, y es que uno realmente se crea que los protagonistas están en peligro. Tanto es así que habiendo visto solamente dos episodios -Disney+ no ha enviado más a la prensa-, que me habría creído perfectamente que el personaje de Samuel L. Jackson podría acabar muriendo aquí de no ser porque ya sabemos que sale en 'The Marvels'. Por algún lado tenían que aparecer las flaquezas por forma parte de un universo mayor.

Sin embargo, 'Invasión Secreta' hace algo muy bien para contrarrestar eso, y es que se siente más humana. Vale, sí, los enemigos son extraterrestres, pero aquí no se recurre de forma exclusiva a la fuerza bruta, sino a métodos más sibilinos que les permiten golpear más duro una vez llegado el momento. Eso también ayuda a que resulte más interesante, lo que unido al tremendo carisma de Jackson como Fury hace que el viaje enganche más.

Tampoco me olvido de que en todo momento, incluso en aquellas tramas que quizá no funcionen igual de bien -a veces ciertos diálogos se sienten un poco genéricos de más-, hay un plan trazado y un camino claro para llegar a él -por ejemplo, todavía me acuerdo de las grandes lagunas que había en todo lo relacionado con el plan de los villanos en la decepcionante 'Falcon y el Soldado de Invierno'-. Eso también se la traslada al apartado visual, pues Ali Selim se encarga en solitario de la puesta en escena de todos los episodios, donde también se percibe un acercamiento más visual en lo referente al gran despliegue de medios en consonancia con lo que se propone aquí narrativamente,

Lo que triunfa al final es la sensación de que Marvel ha querido dar un puñetazo encima de la mesa con 'Invasión Secreta' y hacer algo diferente, pero sin llegar a salirse tampoco de los márgenes que tiene este universo. Por mi parte agradezco que se apueste por un thriller de ciencia ficción más serio y centrado que deja claro que no todo aquí tienen que ser historias de superhéroes.

