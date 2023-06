Las mejores películas en Disney+ de 2023 (por ahora)

La cosecha cinematográfica de 2023 nos ha regalado varias películas durante lo que llevamos de este año, algunas de ellas estrenadas en cines y otras directamente en streaming. Hoy toca hacer una parada en las mejores películas en Disney+ estrenadas en 2023.

El criterio para su selección ha sido bastante claro: su estreno en España tiene que haberse producido en 2023 y tienen que estar disponibles sin coste adicional en la plataforma de Disney. Y además tener suficiente interés para que esto no sea simplemente introducir aquí las películas más destacables que estén allí, algo habitual en otros medios. Ya os adelanto que, por ejemplo, 'El estrangulador de Boston' o el remake de 'Los blancos no la saben meter' no han dado la talla para ser incluidas aquí.

'Almas en pena de Inisherin' ('The Banshees of Inisherin')

Dirección: Martin McDonagh. Reparto: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Gary Lydon

Mi película favorita de las nominadas a los últimos Óscar es este nuevo trabajo de uno de los directores más estimulantes de nuestro tiempo, aunque justo sea reconocer que su mayor punto fuerte sean los guiones. A eso sumamos un reparto en estado de gracia para contarnos un relato muy triste sobre el fin de una amistad y cómo todo se complica cada vez más, pero lo hace de una forma bastante divertida.

Crítica de 'Almas en pena de Inisherin'

'Amor en Rye Lane' ('Rye Lane')

Dirección: Raine Allen-Miller. Reparto: David Jonsson, Vivian Oparah, Simon Manyonda, Karene Peter, Benjamin Sarpong-Broni, Malcolm Atobrah

Una de las mejores comedias románticas de los últimos años, así de sencillo. Ya no es solamente que tenga bastante encanto, esté bien escrita y tenga a dos protagonistas con gancho, es que además también muestra algo de personalidad visual que encaja de fábula con lo que propone y no es para nada un capricho de su directora.

Crítica de 'Amor en Rye Lane'

'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' ('Ant-Man and the Wasp: Quantumania')

Dirección: Peyton Reed. Reparto: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, David Dastmalchian, Katy O'Brian, William Jackson Harper, Bill Murray, Michelle Pfeiffer, Corey Stoll, Michael Douglas

Una de las películas más maltratadas de Marvel, en parte por llegar en un momento en el que muchos han perdido ya la paciencia con este universo de superhéroes. Yo no creo que esté, ni mucho menos, entre las mejores del estudio, pero sí es un pasatiempo colorido y divertido en el que destaca la interpretación de un Jonathan Majors que parece condenado a tener que dejar de dar vida a Kang tras el escándalo que ha protagonizado en la vida real. Por ahora el estudio sigue confiando en él, aunque da la sensación de que se debe a que sale en la temporada 2 de 'Loki', todavía pendiente de estreno.

Crítica de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'

'Cráter: Un viaje inolvidable' ('Crater')

Dirección: Kyle Patrick Alvarez. Reparto: Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce, Scott Mescudi

Una efectiva cinta de ciencia ficción orientada al público familiar que está pasando muy desapercibida pese se que se nota más mimo de lo habitual en una producción así estrenada directamente en streaming, algo que afecto tanto al guion como a su acabado visual. Es cierto que habrá quien eche en falta una apuesta más clara por la aventura espacial, pero es que aquí también se cuida a sus personajes para darles a todos ellos un arco que resuene de forma emocional entre el espectador. Tampoco es que sea la repanocha por esa lado, pero a veces hay que sabor valorar cuando una película simplemente está bien, que no todo va a ser genial o lamentable.

'Peter Pan & Wendy'

Dirección: David Lowery. Reparto: Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi, Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk, Jim Gaffigan

La mayoría de remakes en imagen real de los Clásicos Disney son películas con una alarmante falta de identidad que no van más allá de lo meramente aceptable. Sin embargo, hay unas pocas excepciones y 'Peter Pan & Wendy' es una de ellas, ya que David Lowery no duda a la hora de llevar la historia a su terreno, ofreciendo una visión de la misma más cercana a la obra original de J. M. Barrie, acertando además con decisiones como dar más profundidad al personaje de Garfio.

Crítica de 'Peter Pan & Wendy'

