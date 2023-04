'Peter Pan & Wendy' es uno de los mejores remakes en acción real de Disney y la demostración de que no es tan difícil hacerlos bien

El filón que ha encontrado Disney con los remakes en acción real de sus clásicos animados parece inagotable en lo económico, pero la cosa es muy diferente en lo artístico. Son muy pocas las actualizaciones del estudio que merecen la pena, pero como funcionan tan bien entre el público, parece que no les compensa esforzarse más en ellas.

Pronto podremos ver la nueva versión de 'La Sirenita' en cines, pero antes toca hacer una parada de 'Peter Pan & Wendy', la cual llega de forma directa a Disney+ este viernes 28 de abril. Esa decisión dejaba con muchas dudas sobre el resultado final, pues 'La dama y el vagabundo' era una absoluta nadería y reconozco que fui incapaz de acabar de ver la versión de 'Pinocho' dirigida por Robert Zemeckis. Por suerte, a la tercera ha ido la vencida.

Con mimo y talento

Mi gran esperanza en 'Peter Pan & Wendy' residía en el hecho de que detrás de las cámaras tenemos a David Lowery, un director de lo más ecléctico que ya demostró saber moverse muy bien en este terreno con la notable 'Peter y el dragón'. Ahora regresa a Disney con una película que se vende al mismo tiempo como una adaptación de la obra original de J. M. Barrie y una puesta al día del Clásico Disney estrenado hace 70 años, pero que no por ello se resiste a intentar buscar cierta voz propia dentro de un relato tan conocido por el público.

Estoy seguro de que algunos verán como un paso atrás que Lowery haya pasado de 'El caballero verde' a 'Peter Pan & Wendy', pero, siendo justos, ambos títulos son aventuras de corte fantástico con un fuerte componente dramático. De hecho, es cierto que su anterior trabajo es mejor en lo visual, pero, para mi sorpresa, creo que en, líneas generales, he disfrutado más con el título que ahora nos ocupa.

Uno de los grandes problemas de estos remakes de Disney es la falta de mimo de sus responsables, ya sea por someterse demasiado a la película original o por mostrar una evidente falta de interés en el material en cuestión. Aquí Lowery se acerca a la historia con respeto pero cierta osadía, queriendo insuflar energía a lo que sucede en pantalla desde el primer momento -muy efectiva la forma de mostrarnos el interior de la casa en la que vive Wendy y su familia-, demostrando en todo momento que le interesa lo que nos está contando.

La primera clave está en saber mantener la inocencia, pero no confiarlo todo a ella, hasta el punto de acabar siendo una copia desteñida de la misma. Lowery logra mantener ese espíritu aquí, sabiendo en qué momentos ha de confiar más en ello y cuándo toca ponerse más serio y dotar de un mayor relieve dramático a 'Peter Pan & Wendy'. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en la mayor complejidad que se da al personaje del Capitán Garfio, dotándole incluso de un componente más trágico que Jude Law sabe aprovechar a la perfección.

De esta forma, la relación entre Garfio y Peter gana en entidad, pero lo hace sin cometer el error de volverlo todo demasiado oscuro, pues la ligereza también aparece ahí siempre que se la necesita, logrando dar con un buen punto de equilibrio para mantener el espíritu de aventura familiar pero evitando caer en la intrascendencia o, peor aún, en la complacencia.

Ahí se nota que Lowery, también coguionista de la película junto a Toby Halbrooks, ha tenido margen por parte de Disney a la hora de llevarse la película a su terreno, algo que se percibe a todos los niveles. Por ejemplo, es cierto que el tratamiento de las imágenes resulta menos abrumador que en 'El caballero verde', pero también que existe una preocupación clara por dejar su sello, tanto en el acabado general como en lo referente a los diseños y escenarios de Nunca Jamás.

Todo ello siempre con la idea en mente de dejar respirar la historia, añadiendo los retoques que creen oportunos para ajustarlo todo a su visión. Eso también supone la integración de algunos elementos bastante más oscuros que cualquier cosa vista en la película animada, pero sabiendo dosificar su uso para que funcionen a modo de puntos culminantes. No es que nunca llegue a ser siniestra o terrorífica, pero sí que añade más vigor dramático y ayuda a que uno pueda llegar a olvidarse de que no deja de ser un relato del que ya se han hecho multitud de versiones.

Por último, ya he mencionado el buen trabajo de Law, pero en general todo el reparto está muy bien escogido, aunque, claro está, Alexander Molony como Peter y Ever Anderson como Wendy son los que tienen más margen a la hora de desarrollar sus personajes. Ahí la que peor parada sale es Campanilla, no porque Yara Shahidi haga un mal trabajo, sino porque su peso específico en la trama se reduce de forma considerable y su aportación, en líneas generales, acaba resultando más anecdótica que cualquier otra cosa.

¿Entonces merece la pena verla o no?

'Peter Pan & Wendy' es la demostración de que no es tan difícil hacer una buena versión en imagen real de un Clásico Disney. Simplemente hace falta contratar a alguien con talento para ocuparse de la puesta en escena, darle cierto margen y que tenga interés en dejar su toque. Si a eso le sumas un gran despliegue técnico y un reparto bien elegido, lo que te queda no es ni mucho menos una obra maestra, pero sí una película muy a tener en cuenta.

