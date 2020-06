'La dama y el vagabundo': un inofensivo remake en acción real para Disney+ con un par de entrañables perretes

Disney ha encontrado una mina de oro con los remakes en acción real de sus clásicos animados. Es verdad que no todos han funcionado igual de bien, pero la mayoría ha arrasado y títulos como ‘El rey león’ o ‘Aladdin’ se han colado entre las películas más taquilleras de todos los tiempos al superar la barrera de los 1.000 millones de dólares ingresados. Por ello, en su momento ya resultó raro que fuesen a lanzar ‘La dama y el vagabundo’ directamente en Disney+.

A su manera no dejaba de ser un intento de promocionar dicha plataforma de streaming con motivo de su lanzamiento en Estados Unidos, pero luego se estrenó sin hacer demasiado ruido. Tampoco es que tuviera malas críticas, pero simplemente acabó cayendo en el olvido con cierta rapidez. He de confesar que tardé más de lo que creía en verla y también que poco me hubiese perdido de no haberlo hecho, ya que la nueva ‘La dama y el vagabundo’ es una actualización tan inofensiva como intrascendente.

Alguna cosa buena hay

Sobre el papel había dos detalles en los que esta remake podría justificar hasta cierto punto su existencia. Por un lado, el encontrar perros reales lo suficientemente entrañables como para que el público se encariñase de ellos con rapidez. Por otro, que los actores encargados de prestarles su voz encajasen bien con la personalidad de los protagonistas y que además la magia de la edición fuese capaz de crear la suficiente química entre ellos como para intentar reproducir esa magia de la producción original.

Ahí en Disney fueron muy inteligentes al centrar su búsqueda de los protagonistas en perros sin hogar antes de la relación de la película, teniendo además la suerte de que se llevasen bien al conocerse. Eso redunda en que las interacciones entre ellos, aunque obviamente guiadas por las necesidades del guion, se sienten más naturales y eso hace que todo fluya y realmente uno sienta que está viendo algo en vivo en lugar de una reproducción digital como sucedía en el caso de ‘El rey león’.

A eso hay que sumar un reparto de voces bastante bien escogido con Tessa Thompson y Justin Theroux encajando como un guante en sus respectivos personajes. Eso sí, mejor por separado que juntos, ya que entonces es cuando la película deja claro que no tiene demasiada alma, pues no brilla especialmente ni en las escenas en las que más cerca está de la película animada, ni tampoco en los diversos ajustes que va haciendo -que la original duraba 76 minutos que aquí se disparan a 104-, ya sea para actualizar la historia o para intentarle darle una mayor unidad.

Sin razón de ser

O al menos unidad en el sentido de darle un tono bastante neutro que sea fácilmente digerible por todos los espectadores, seguramente pensando más en los más pequeños de la casa. Ni mucho menos podemos decir que sea una película que toma por tonto a nadie, pero sí que es tan blandita que ella misma se condena a no llegar a ser emocionante en ningún momento, sea cuando se centra en los sentimientos de los personajes o cuando la “acción” pasa a primer plano.

De hecho, es tan inofensiva en todos los frentes que lo peor que podría decirse de ella es que seguramente acaba siendo aburrida para no pocos espectadores. En ningún momento se perciben intentos por parte del director de Charlie Bean por conseguir que sea más que una película que luzca bien en lo visual -pero sin pasarse- y que se aleje solamente lo justo de la versión original. Más allá de eso no hay energía real ni en lo narrativo ni en lo técnico, por lo que no culparía si muchos la usan como visionado mientras están planchando o haciendo otra tarea del hogar.

En resumidas cuentas

La nueva ‘La dama y el vagabundo’ es una puesta al día algo hueca de uno de los clásicos animados más queridos de Disney. Siendo justos, no hay nada en ella que llame la atención para mal más allá de las pocas aspiraciones que parece tener. Al final nos quedan unos perretes entrañables, pero que tampoco son algo único en su especie. Para ver y olvidar rápidamente.

Puedes ver 'La dama y el vagabundo' en Disney+