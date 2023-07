Disney+ acaba de eliminar una película de ciencia ficción de forma incomprensible: costó 50 millones de dólares y se estrenó hace apenas 7 semanas

Hace tiempo nos enfadábamos cuando un servicio de streaming cancelaba una serie y nos dejaba sin siguiente temporada. Ahora bastante suerte tenemos si la mantiene en la plataforma en lugar de quitarla en cuanto ya ha exprimido parte del jugo. Vivimos en la época del retiro de series y películas al por mayor: en cuanto no dan beneficios, fuera. Ahora es Disney la que ha debido batir un nuevo récord eliminando una película de ciencia-ficción... siete semanas después de estrenarla.

Visto y no visto

¿Estabas esperando un poco para ver 'Crater'? Tarde. La película, que costó 50 millones de dólares y se estrenó directamente en Disney+, ha desaparecido de la noche a la mañana y sin previo aviso. Kyle Patrick Harris, director de series como 'Homecoming' o 'Por 13 razones', ha visto cómo su cinta, que llegaba directa sin pasar por los cines, no ha tenido ni una mísera oportunidad.

Probablemente es la primera vez que escucháis hablar de esta película, y hay un motivo para ello: Disney pareció darla por muerta sin ofrecerle una oportunidad. No tuvo campaña de márketing, no apareció en el carrusel superior de la plataforma (o no lo hizo, al menos, durante mucho tiempo)... y lo peor es que no es la primera vez que hace algo así.

Ya hablamos por aquí de 'La princesa', una divertidísima película que fue retirada -cómo no- para ahorrarse impuestos. Su director se lamentaba de que quizá nunca nadie podría volver a verla jamás, y puede que sea así. Lo peor es que no se ha ido sola: 'More than robots', un estreno original de marzo, también ha salido de la plataforma.

Hace años pensábamos que aunque el contenido no propio de los streaming podía ir y venir, al menos sus producciones propias se quedarían ahí para siempre. El resultado está siendo, como poco, desolador. ¿Por qué se aprueban presupuestos de 50 millones para películas de usar y tirar en menos de dos meses? ¿Hay alguien al volante? ¿Qué demonios está pasando en Hollywood?

