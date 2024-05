Darren Aronofsky producirá la primera película de un estudiante de 19 años después de que su último cortometraje se viralizase en YouTube

Imagina ser un chaval de 19 años que rodó un cortometraje de 13 minutos en el último año de instituto. Imagina que ese cortometraje se viraliza, acumula 4,5 millones de visualizaciones en YouTube y gana el Gran Premio del Jurado en el Indianapolis' Indy Short Film Festival. Imagina que ese cortometraje dará el salto al largo bajo tu dirección producido y apadrinado por uno de los grandes cineastas en activo.

Por la puerta grande

Pues esto es, exactamente lo que le ha ocurrido a Wesley Wang, un estudiante de económicas en Harvard y 11 veces campeón nacional de ajedrez cuyo 'nothing, except everything' se adaptará a la gran pantalla de la mano de Darren Aronofksy y su compañía Protozoa después de una dura competición a cuatro bandas en la que TriStar Pictures se ha terminado llevando el gato al agua.

La película, que Wang escribirá y dirigirá, se ha etiquetado como un thriller romántico de ciencia ficción, y su historia gira en torno a un graduado de secundaria que navega por un mundo de caos aparentemente inevitable encontrando orden en el número 7. Conociendo este detalle, es más fácil comprender por qué Aronofsky, que debutó con la fantástica 'Pi', se ha interesado en el proyecto.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre 'nothing, except everything', incluyendo fechas de inicio de producción o estreno, así que tocará armarse de paciencia para descubrir cómo termina una historia —o cómo empieza, según se mire— que invita a pensar que sí se puede y que, los sueños, a veces, pueden llegar a cumplirse.

Vía | Deadline

