Los protagonistas de 'Justified' ni siquiera se hablaban en la temporada final: "Estábamos obsesionados con nuestros puntos de vista"

El 16 de marzo de 2010, FX estrenaba 'Justified', un western moderno que nadie esperaba que se convirtiera en el éxito que fue. Seis temporadas después la serie llegaba a su fin justo cuando empezaba a perder espectadores, en su momento justo. Pero lo que el público nunca supo fue el drama que al mismo tiempo se estaba viviendo detrás de las cámaras con dos de sus protagonistas.

Los hermanos Walton

Walton Goggins, que interpretaba a Boyd Crowder, ha declarado a The Independent que hacia el final de la serie, él y Timothy Olyphant (Raylan Givens) ni siquiera se dirigían la palabra en el set de rodaje.

Lo pasamos mal hacia el final de 'Justified'. Estábamos metidos tan profundamente en los personajes que estábamos interpretando, y eran polos opuestos en ese momento de la historia... Creo que estábamos los dos obsesionados con nuestros propios puntos de vista, simplemente llevando el peso del conflicto.

Dicho sea de paso: ambos, a estas alturas, ya se han hecho amigos otra vez y, de hecho, Goggins hace un cameo en la nueva 'Justified: Ciudad salvaje': "Creo que teníamos que separarnos, como hermanos. Le respeto y quiero profundamente, y me siento respetado y querido por él. Necesitábamos tomar un descanso para volver a estar juntos".

Por cierto, al actor no le ha ido nada mal después de 'Justified': le tenemos no solo en 'Fallout' sino también, próximamente, en la tercera temporada de 'The White Lotus'. Esperemos que en esos rodajes sí que hable con la gente.

