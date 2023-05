Timothy Olyphant se pone de nuevo el sombrero para imponer "la ley de Raylan" en el primer tráiler de 'Justified: City Primeval', miniserie que ya tiene fecha de estreno

Raylan Givens y su ley vuelven a televisión con la secuela de 'Justified'. La cadena estadounidense FX ha desvelado el primer tráiler de 'Justified: City Primeval', la esperada miniserie secuela que se estrenará el 18 de julio, tal como anunció durante su upfronts Disney.

De esta manera, Timothy Olyphant vuelve a encarnar a su más mítico personaje (con permiso del Bullock de 'Deadwood') en una historia que transcurre quince años después del final de la serie original, con Raylan viviendo tranquilamente en Miami equilibrando su trabajo como Marshal y su vida como padre de una chica de quince años.

Sin embargo, todo cambiará cuando un encuentro de casualidad en plena autopista de Florida hace que tenga que viajar a Detroit, donde se cruzará con Clement Mansell, un forajido violento y sociópata que ya se ha librado alguna vez de la ley y orden de la ciudad y está dispuesto a hacerlo de nuevo gracias a su abogada Carolyn.

15 años después

Junto a Olyphant, 'Justified: City Primeval', el reparto principal está formado por Aunjanue Ellis como Carolyn Wilder y Boyd Holbrook como Clement Mansell; además, veremos a Adelaide Clemens, Vondie Curtis Hall, Marin Ireland, Norbert Leo Butz, Victor Williams, Ravi Patel y Vivian Olyphant como la hija de Raylan, Willa.

Dave Andron y Michael Dinner son los encargados de desarrollar esta serie secuela como coshowrunners a partir de la novela homónima de Elmore Leonard. De momento, no está claro cómo llegará a España, lo más probable es que la podamos ver vía Disney+ (al igual que la serie original), pero todavía no está confirmado.

'Justified: City Primeval' nos acompañará en este verano junto a otras series que tiene programadas FX para estos meses: 'Lo que hacemos en las sombras' (Temporada 5) se estrenará el 13 de julio; 'Reservation Dogs' T3, el 2 de agosto; el 30 de agosto se estrenará la temporada 14 y final de 'Archer'. Esto sin olvidarnos de las fechas que ya sabíamos como 'It's Always Sunny in Philadelphia' T16 el 7 de junio, 'Full Monty' el 14 de junio o la temporada 2 de 'The Bear' el 22 de junio.

