'The English' es espectacular: la serie en HBO Max es un sórdido western liderado por una soberbia Emily Blunt

Una de las cosas que se ve a simple vista con esta miniserie es que a Hugo Blick ('Black Earth Rising', 'The Honourable Woman') se le nota un apasionado del western. Y 'The English' —raro caso de coproducción entre BBC y Prime Video que al final termina en HBO Max en España— hay una querencia de hacer algo nuevo y apasionante bebiendo directamente de los clásicos.

Algo que se acentúa por un lado por el hecho de que, como tantas y tantas obras del género, esta serie haya encontrado en España un plató espléndido —con una fuerza de producción mayoritariamente española (prácticamente excepto el director y el reparto)—; pero también por un acercamiento preciso a la estética y el lenguaje cinematográfico propio del "cine del oeste" (y no solo el spaghetti de Leone).

Así, la fotografía de Arnau Valls en la serie se prodiga en figuras contrapuestas a un cielo azulísimo y otros planos que evocan la estética del género en orden de que nos adentremos en lo que por otro lado es una serie bastante sórdida y dura. Dura siendo incluso bastante elegante a la hora de plasmar sus momentos más violentos y desagradables.

Alma moderna en cuerpo de western clásico

En cuerpo, 'The English' es también bastante clásica: es una historia de venganza (y romance) protagonizada por Cornelia (Emily Blunt), adinerada inglesa en duelo por la pérdida de su hijo. En la búsqueda del culpable de su desgracia se topará con el sargento Whipp (Chaske Spencer), un indio recién retirado de la caballería que busca reclamar la tierra que se le debe.

Este oeste que retrata Blick (o, por lo general América) es tratado como un país casi maldito, en el que los que ven allí la tierra prometida, o de oportunidades, terminan o bien corrompidos por la avaricia y la violencia o bien destrozados. La gente es hasta consciente de ello y saben que sus esperanzas se esfuman en cuanto salen de su casa.

Y eso se refleja desde la secuencia inicial, que marca perfectamente el tono de lo que vamos a ver durante las siguientes seis horas. A pesar de cierta dureza y sordidez, no se busca el efectismo sino que el guion va, poco a poco y con cierta paciencia, colocando las diferentes piezas de la historia.

Hay que reconocer que 'The English' pide a ratos un poco más de paciencia de lo que debería, pero creo que no es nada con lo que no contemos de antemano conociendo el estilo de Hugo Blick. Quizás donde el guionista está más desafinado es en los diálogos que caen a menudo en terrenos comunes.

Afortunadamente, en los momentos donde podemos decir que la serie flojea, siempre está ahí un monumental reparto cargando sobre sus hombros la historia. No hablo solo del dúo protagonista formado por Blunt y Spencer (sobre todo con la primera), sino que el plantel de secundarios (con Rafe Spall o Stephen Rhea entre otros) es bastante notable.

En líneas generales, y a pesar de que hay ratos de altibajos en la trama, 'The English' es un western más que notable. Un buen espectáculo del oeste que es visualmente impecable y que se coloca, fácilmente, entre los mejores estrenos de este 2022.