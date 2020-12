'Colgados en Filadelfia' sigue con su récord histórico y renueva por cuatro temporadas más, que se podrán ver en Star de Disney plus

No todo va a ser novedades de Marvel y Star Wars. Entre todos los anuncios que se produjeron en el contexto de la presentación a inversores de Disney se encontraba la renovación por cuatro temporadas más de 'Colgados en Filadelfia' ('It's Always Sunny in Philadelphia'), llegando esta a la temporada 18 (cuentan la renovación por la 15 realizada en mayo).

No solo eso sino que desde Disney confirman que la comedia creada por Rob McElhenney ('Mythic Quest') se distribuirá internacionalmente a través de Star, la nueva sección/servicio de Disney+ para el público no familiar. Un dato importante ya que la serie había caído un poco en el limbo de la televisión en España, donde hace años que no se emite.

Estas cuatro temporadas adicionales consolidan el récord que ostenta como la sitcom más longeva de la televisión estadounidense. Atrás quedan las catorce temporadas de 'The Adventures of Ozzie & Harriet', serie con la que compartía dicho récord hasta que el pasado mayo se anunció la decimoquinta temporada de la "antisitcom".

Con un estupendo, absurdo y gamberro humor, 'Colgados en Filadelfia' sigue a un grupo de amigos, con serios problemas, que regentan un bar en Filadelfia. McElhenney, Glenn Howerton, Charlie Day, Kaitlin Olson y Danny DeVito coprotagonizan una soberbia comedia a la que, según dice su creador en tono de broma, le queda todavía mucho de vida.