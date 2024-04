'Fallout' es la mejor serie de ciencia ficción de 2024 hasta ahora. La superproducción de Amazon Prime Video se merienda a 'El problema de los 3 cuerpos'

Amazon ha encontrado algunas de sus series más populares en adaptaciones de obras preexistentes, hasta ahora casi siempre de origen literario como 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' o 'Reacher'. Ahora su nueva gran apuesta para Prime Video parte de la popular saga de videojuegos 'Fallout'.

Por mi parte he de confesar que mi conocimiento de 'Fallout' antes de ver la serie de Amazon era prácticamente inexistente, situación en la que es probable que se encuentren muchos de los espectadores que vayan a darle una oportunidad cuando su primera temporada llegue a Prime Video este jueves 11 de abril. Yo ya he podido ver los dos primeros episodios y he quedado encantado con el resultado.

Un cóctel tan sorprendente como entretenido

Lo primero que hay que tener en cuenta sobre 'Fallout' es que es una serie con muchas caras, ya que lo más fácil habría sido optar por un drama postapocalíptico, especialmente teniendo detrás a los creadores de 'Westworld', pero lo que ofrece es un cóctel muy bien equilibrado entre gravedad y un curioso sentido de la diversión que en ningún momento se convierte en un estorbo para que la historia progrese.

Como era de esperar, el primer episodio tiene la función principal de presentar la premisa de la serie y a sus protagonistas, siendo mucho más estimulante todo lo relacionado con el personaje de Ella Purnell ('Ejército de los muertos') que el arco del de Aaron Moten. Eso se debe principalmente a que el segundo tiene un enfoque más claro y directo, mientras que todo lo relacionado con ella es una montaña rusa de emociones que te sumerge de lleno en lo que promete ser una aventura inolvidable.

Luego tenemos también al enigmático y siniestro cazarrecompensas interpretado por el nunca suficientemente apreciado Walton Goggins. Llamado a ser una amenaza más o menos constante, su imponente presencia física se ve acompañado de una actitud que nos retrotrae a ciertos tipos de pistoleros de los westerns -otro género bastante importante en el ADN de la serie-, permitiendo además al actor mostrar una faceta más juguetona que le convierte en candidato ideal a ese siempre agradecido rol de villano que nos encanta odiar.

A su alrededor multitud de personajes, la mayoría de ellos destinados a tener una aparición más o menos puntual en la odisea de Lucy (Purnell). De nuevo, ahí tenemos un amplio espectro de caracteres para dar una mayor profundidad a un universo que por ahora solamente hemos empezado a rascar. Eso sí, la primera toma de contacto es difícilmente mejorable, porque además cualquier pequeña pega que pueda tener con el piloto se endereza rápidamente en el segundo episodio.

Todo encaja

Tampoco me olvido de que además de presentar personajes con los que apetece entablar un vínculo de largo recorrido, 'Fallout' también funciona de maravilla presentando un universo propio muy característico en el que todo está muy cuidado. Visualmente se nota que no les ha faltado ni un dólar a sus responsables, algo que aplica a todos los niveles.

Claro que se busca un acabado técnico impresionante -incluso visto en pantalla de cine, como fue mi caso, luce de maravilla-, pero también se hace un efectivo uso del gore -hay más de un buen momento que sería la envidia de la mayoría de películas de terror que se estrenan- y se juega muy bien con el contraste entre lo bello y lo desolador, pero también entre lo hilarante y lo salvaje.

Es una energía peculiar que se extiende por 'Fallout' a todos los niveles, logrando una más que notable sinergia para que nada desentone y permite que incluso pueda jugar con lo cómico en situaciones que no dejan de ser terribles. En su capacidad para encontrar ese tono tan perfecto para lo que propone está otra de sus grandes virtudes, siendo seguramente lo que más me ha sorprendido de toda la serie hasta ahora.

Obviamente, esto lo digo habiendo podido ver solamente dos de los ocho episodios de su primera temporada, pero lo realmente difícil en estos casos es engancharte de buenas a primeras. Mucho tiene que torcerse la cosa, y no hay síntoma alguno que apunte en esa dirección, para que una vez vista entera no siga siga pensando que es la mejor serie de ciencia ficción de lo que llevamos de año y que se merienda con creces a 'El problema de los 3 cuerpos'.

En Espinof: