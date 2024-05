"Me reí tanto que me hice pis en los pantalones". Robert Pattinson asegura que esta olvidada comedia es una de sus películas favoritas

Robert Pattinson es uno de los actores más solicitados de Hollywood y lleva años demostrando una gran inteligencia a la hora de mezclar papeles muy complicados con otros de corte más comercial. De hecho, el año que viene volveremos a verle dando vida a Bruce Wayne en 'The Batman 2', pero lo que ahora nos interesa es que es un gran fan de una olvidada comedia estrenada en el año 2001.

"Me encanta esa película"

El actor eligió 'Corky Romano' como una de sus películas favoritas cuando en Rotten Tomatoes le preguntaron al respecto al inicio de su carrera. Estrenada en el año 2001, no funcionó nada mal en Estados Unidos, pero en el resto del mundo pasó completamente desapercibida. Eso sí, Pattinson es un ferviente defensor de la misma:

Me encanta esa película. Literalmente, es una de las únicas películas en las que me he meado encima. De hecho, me hice pis en los pantalones. La primera vez que estuve en Los Ángeles la estaba viendo en la tele. La escena en la que se mete coca... era literalmente lo único que anunciaban, ¡era como el único punto de toda la película! Me encanta ese personaje. Me encanta cómo Chris Kattan desnudó toda su carrera en una película. ¡El único tipo de 'Saturday Night Live' que lo arruinó! Es como, ¿qué pasó? El único tipo. Por eso creo que es tan genial.

También me encantan las escenas entre bastidores del DVD, en las que ninguno de los miembros del equipo se ríe; el director está escondido y le dice a Chris Kattan: «Haz algo gracioso, haz reír a Chris Penn», y ninguno de los miembros del equipo cree que sea gracioso en absoluto. Y puedes ver que Chris Kattan está flipando. Además, él tenía esa vena que yo tengo que se le sale de la cabeza. Me identifico mucho con él.

Por mi parte he de confesar que no me gustó 'Corky Romano' cuando la vi hace muchos años -y ya no me acuerdo de gran cosa-, pero después de leer estas palabras de Pattinson, hasta me he quedado con ganas de darle otra oportunidad. ¿Os pasa lo mismo a vosotros o preferís fiaros de ese demoledor 7% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes?

Imagen: Gage Skidmore