Esta interesante adaptación de una novela de época pasó desapercibida en cines y puedes descubrirla en streaming

El streaming es un buen lugar para recuperar esas películas pequeñas que pasan brevemente por el cine sin pena ni gloria, y que merecen una segunda oportunidad. 'El legado' es una interesante adaptación de una novela gótica que se estrenó de tapadillo el año pasado, y ya la tenéis disponible en Movistar Plus+.

Las mentiras que contamos

Maud es una joven heredera que acaba de quedarse huérfana. Pese a que sus allegados se lo desaconsejan, decide cumplir las últimas voluntades de su padre y dejar que su tío y su familia se instalen para gestionar su patrimonio hasta su mayoría de edad, sin saber a quién le está abriendo realmente las puertas de su casa...

'El legado' ('Lies we tell', 2023) es una película irlandesa dirigida por Lisa Mulcahy ('Years and years') que se basa en la novela gótica de misterio 'El tío Silas', escrita en 1864 por Joseph Sheridan Le Fanu (conocido por la vampírica 'Carmilla'). Ha tenido varias adaptaciones anteriores a esta, como la de 1947 de Jean Simmons o la miniserie de Peter O'Toole en 1989.

Pese a que su paso por nuestra cartelera fue más bien silencioso, esta película tiene todo para que las amantes del cine de época puedan disfrutarla. Empezando por el diseño de producción que, sin ser un derroche de medios propio de grandes producciones, consigue recrear ese ambiente lúgubre de novela gótica a través del escenario y la caracterización de los personajes.

Los recovecos más tenebrosos de la casa representan ese legado oscuro que Maud ha aceptado, sin darse cuenta de que es un regalo envenado. Poco a poco va descubriendo que, los pequeños gestos que atisbaba y decidía ignorar (los modales de su primo, la sonrisa inquietante de su prima), no son simples nubes de humo, sino que alertan del incendio que está por llegar.

Sin duda, el personaje de Maud es el más interesante de esta historia por sus matices: es una persona muy segura de sí misma y de su criterio a la hora de juzgar a las personas. Sin embargo, su juventud y el hecho de que su padre no le permitiera salir de casa le condicionan más de lo que está dispuesta admitir, y eso termina llevándola a precipitarse a la hora de otorgar su confianza.

El de Maud es un viaje interior y solitario, en el que tendrá que aprender sola de sus errores y averiguar cómo usar su carácter terco y su fuerza de voluntad para luchar contra la amenaza que tiene en su propia casa y no ceder pese a estar en desventaja.

Aunque es necesario un tiempo para entender a nuestra protagonista, la película hace que empaticemos enseguida con ella y sintamos su mismo recelo ante esos gestos inquietantes que perturban su rutina. Además de que es muy fácil conectar con la desesperación y la impotencia de una persona a la que le están haciendo "luz de gas".

Agnes O'Casey brilla como la protagonista absoluta de esta historia, que te atrapa durante su duración ajustada de hora y media. Es cierto que su final peca de ser algo melodramático pero, afortunadamente, no estropea el buen sabor de boca que te deja todo lo demás.

'El legado' es una drama de época muy recomendable si os gustan las historias de caserones viejos, tazas y señoras que traman su venganza en silencio. Una película pequeña, sombría y fascinante que ahora podéis recuperar en streaming.

