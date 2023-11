'The Batman 2': todo lo que sabemos sobre la película de DC con Robert Pattinson dando vida al superhéroe de Gotham

El DCEU llegará pronto a su fin con el estreno de 'Aquaman 2', pero el relanzamiento de James Gunn no es lo único que nos ofrecerá DC durante los próximos años. No hay que olvidar que tanto 'Joker' como 'The Batman' fueron películas independientes, y también muy exitosas, por lo que Warner no dudó en dar luz verde a una secuela de ambas.

La primera en llegar será 'Joker 2', cuyo estreno está previsto para el 4 de octubre de 2024, pro no habrá que esperar mucho más para poder ver 'The Batman 2'. De nuevo dirigida por Matt Reeves y con Robert Pattinson dando vida al justiciero de DC, a continuación vamos a repasar todo lo que sabe sobre esta esperadísima película de superhéroes.

'The Batman 2': fecha de estreno en cines

Warner ha fijado el estreno exclusivo en cines de 'The Batman 2' para el 3 de octubre de 2025, tiempo más que suficiente para que, en principio, las huelgas de actores y guionistas que sufrió Hollywood en 2023 no deberían provocar un retraso en su lanzamiento, ya que hay suficiente margen. Eso sí, la idea era empezar a rodarla antes, por lo que está por ver si no tenemos que esperar hasta 2026 para poder verla.

La sinopsis de 'The Batman 2'

Todavía no se ha filtrado cuál será exactamente la historia que nos cuente la película, pero obviamente retomará la historia donde quedó al final de la primera entrega, lo cual supone que hay un pequeño rayo de esperanza en Gotham, una ciudad que hasta entonces parecía condenada a la desolación.

Además, tanto Reeves como Pattinson se han mostrado interesados en la posibilidad de utilizar como villanos en 'The Batman 2' a Mr. Frío, la Corte de los Búhos, el Hombre del Calendario o a Hush. Sin olvidarnos de la gran posibilidad del regreso de la aplaudida versión del Joker interpretada por Barry Keoghan.

'The Batman 2': reparto y protagonistas

Por el momento solamente están completamente confirmados los regresos de Robert Pattinson como Bruce Wayne y Andy Serkis como Alfred. Es evidente que no serán los únicos que retomen los personajes interpretados en la primera entrega, pero por ahora es lo único oficial.

Lo que sí parece probable es que Jeffrey Wright volverá a ser James Gordon, no conviene descartar que Zoë Kravitz vuelve a ponerse el traje de Catwoman y muy raro sería que la andadura de Colin Farrell como el Pingüino quede limitada a la serie que prepara HBO Max. Más dudosa es la vuelta de Paul Dano como Enigma, pero a nadie le sorprendería una breve aparición con él todavía encerrado en Arkham...

A todo eso habrá que sumar los fichajes que Matt Reeves, que repite tras las cámaras, considere convenientes. Por ahora, el principal cambio confirmado es que Reeves escribirá el guion en colaboración con Mattson Tomlin ('Madre/Androide'), mientras que en la primera entrega lo hizo junto a Peter Craig.

El rodaje de 'The Batman 2'

El objetivo inicial de Matt Reeves era que las grabaciones de 'The Batman 2' arrancasen en noviembre de 2023, pero eso fue imposible de llevar a cabo por las huelgas de Hollywood. Finalmente se espera que el rodaje comience en marzo de 2024 en los Warner Bros. Studios, Leavesden de Reino Unido.

El futuro de la franquicia 'The Batman'

El plan es que, como mínimo, 'The Batman' sea una trilogía independiente tanto del DCEU como del relanzamiento de este universo de superhéroes que está llevando a cabo James Gunn. Además, la franquicia tendrá varios spin-offs televisivos como el ya mencionado con Farrell retomando el personaje del Pingüino. También habrá otro de terror centrado en el Arkham Asylum y está en desarrollo uno alrededor del departamento de policía de Gotham. Y no descartemos que haya más, pues Reeves mantuvo varias reuniones con otros cineastas para valorar otros posibles proyectos, pero por el momento no ha dado más frutos que los ya mencionados.

'The Batman 2': tráilers, imágenes y póster

Todavía no existe ningún tipo de imagen oficial sobre 'The Batman 2', pero estaremos atentos para incluir aquí todo lo que lance Warner en cuanto esté disponible.

