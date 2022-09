'Aquaman and the Lost Kingdom': todo lo que sabemos sobre la película del superhéroe de DC protagonizada por Jason Momoa

Puede que una de las cintas más divisorias y, a su vez, fascinantes que nos ha dejado el DC Extended Universe desde que dio el pistoletazo de salida en 2013 con 'El hombre de acero' de Zack Snyder sea la 'Aquaman' de James Wan. Un delirio audiovisual protagonizado por Jason Momoa en el que había cabida para la épica, la acción e, incluso, para pulpos haciendo batucadas.

El éxito indiscutible de la cinta original, que amasó 1.148 millones de dólares en todo el mundo, hizo inevitable una secuela que, tras poner Warner patas arriba su calendario de estrenos, llegará a nuestros cines el 25 de diciembre de 2023. Y para ir calentando motores de cara a su lanzamiento, vamos a recopilar todo lo que sabemos sobre esta 'Aquaman and the Lost Kingdom'.

Cuándo se estrena 'Aquaman and the Lost Kingdom'

A principios de 2019 —concretamente en el mes de enero—, supimos que 'Aquaman 2' se había puesto en marcha y, desde entonces, el baile de fechas ha sido agotador; ubicando al largometraje la primera de ellas en el 16 de diciembre de este mismo 2022. Pero ya sabemos cómo funciona esto de las parrillas en los grandes estudios.

Después de la polémica relacionada con Amber Heard, que interpreta a Mera en el filme, y de un lavado de cara al catálogo de Warner, la nueva 'Aquaman' dio el salto a 2023; concretamente al 17 de marzo. Pero tras la oleada de controversias encabezadas por Ezra Miller, la compañía volvió a reubicarla en la que, por el momento, es su fecha definitiva: el 25 de diciembre de 2023.

Reparto y protagonistas de 'Aquaman and the Lost Kingdom'

Por supuesto, el reparto de 'Aquaman and the Lost Kingdom' está poblado de rostros familiares a quienes vimos en el largometraje original, comenzando por el del propio Jason Momoa, que ha vuelto a ponerse en la piel de Arthur Curry para la ocasión. Junto a él, repiten Patrick Wilson como Orm, Yahya Abudl-Mateen II como Black Manta, Dolph Lundgren como Nereus, Temuera Morrison como Tom Curry, Nicole Kidman como Atlanna y Amber Heard como Mera —aunque habrá que ver cuánto metraje abarcará su aparición tras el escandaloso juicio con Johnny Depp—.

No obstante, la gran incorporación al elenco de 'Aquaman 2' no es otra que Ben Affleck, que vuelve a dar vida a Bruce Wayne tras mostrar su desencanto rodando a las órdenes de Joss Whedon los reshoots de 'Liga de la Justicia' y después de volver a vestir el manto del murciélago en 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'. ¡Larga vida a Batfleck!

El director de 'Aquaman and the Lost Kingdom'

Una vez más, James Wan ha sido el encargado de ocupar el asiento del director en 'Aquaman and the Lost Kingdom' tras su más que decente labor en la primera cinta; demostrando una vez más que lo suyo no es sólo el terror, sino que se desenvuelve a la perfección en el terreno del blockbuster, tras su trabajo en cintas como la divertidísima 'Fast & Furious 7'.

No obstante, si el malayo se ha hecho un hueco en la industria ha sido gracias al horror; género en el que nos ha regalado títulos como 'Saw', las dos primeras 'Expediente Warren', las brillantes 'Insidious' e 'Insidious: Capítulo 2', la infravalorada 'Silencio desde el mal' y ese delicioso delirio titulado 'Maligno'.

El equipo de 'Aquaman and the Lost Kingdom'

Como no podría ser de otro modo, James Wan se ha rodeado de un equipo de primera división para dar forma a 'Aquaman 2', y este empieza por el guionista David Leslie Johnson-McGoldrick, que repite tras la primera 'Aquaman' y que ha firmado los libretos de películas como 'La huérfana', varios episodios de 'The Walking Dead' o la segunda y tercera partes de 'Expediente Warren'.

Por su parte, la banda sonora contará una vez más con las partituras del veterano Rupert Gregson-Williams —'Aquaman', 'Wondwer Woman', 'Hasta el último hombre', 'The Crown'— y el diseño de producción correrá a cargo de Bill Brzeski, responsable de 'Aquaman', 'Fast and Furious 8' o 'Jumanji: Siguiente nivel'.

La historia de 'Aquaman and the Lost Kingdom'

Nada mejor para hacernos una idea de lo que nos va a ofrecer 'Aquaman and the Lost Kingdom' que echar un vistazo a su última sinopsis publicada por Warner.

"Cuando se libera un antiguo poder, Aquaman debe forjar una incómoda alianza con un improbable aliado para proteger Atlantis y el mundo de una devastación irreversible".

¿Cuál será el "antiguo poder" al que hacen referencia? ¿El aliado al que se refieren será Orm? ¿Manta? Aún hay muchas respuestas que obtener, y con el tiempo que queda hasta el estreno, todo apunta a que tendremos que esperar una larga temporada para empezar a recibirlas.

Tráilers, imágenes y póster