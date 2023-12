Qué ocurre al final de 'Aquaman y el reino perdido' y en su escena poscréditos: lo que significa para el futuro del nuevo Universo DC

Ya se ha estrenado 'Aquaman y el reino perdido' en cines y quedan unas cuantas preguntas por responder. La película dirigida por James Wan es una secuela de la película de 2018, que logró mil millones de dólares en la taquilla mundial, pero tras muchos problemas de producción, se espera que esta sea la última aparición de Jason Momoa como Aquaman, ya que, de acuerdo con los rumores, podría ser interpretar a Lobo en el nuevo universo DC.

La nueva película una historia de hermandad en la que Patrick Wilson interpreta el papel de su hermanastro Orm Marius, más aventuras submarinas y monstruos que no tienen mayores incursiones en el gran matriz de personajes de DC, tras un infierno de reshoots en los que el personaje de Mera de Amber Heard ha sido reducido al mínimo por su juicio por difamaciones a Johnny Depp.

SPOILERS DEL FINAL Y LA ESCENA POSTCRÉDITOS

En la mitología que propone 'Aquaman y el reino perdido' hay un montón de pedazos de exposición que explican que el villano Kordax decidió pasar del villano Kane a Orm para poder poseer al príncipe atlante. Orm consigue liberar a Kordax usando la sangre de Arthur cuando el villano se prepara para causar estragos, pero Arthur coge el tridente y comparte sus pensamientos con su hermano, mientras Kordax está intentando convencer a los hermanos para que luchen entre ellos.

Arthur convence a su hermano de que sólo se tiene el uno al otro y que necesitan trabajar juntos para derrotar a este gran mal, con lo que Orm puede soltar el tridente negro, que es lanzado hacia Kordax, aunque lo atrapa. Orm le da a su hermano el Tridente de Atlan, y Aquaman lo utiliza para destruir tanto el Tridente negro como a Kordax, acabando así con el reinado del malvado rey. Nada de luchas a lomo de tiburones ni un clímax de gran batalla. Manta rechaza se ayudado por Aquaman y prefiere morir antes que aceptar la mano del hombre que siempre ha querido matar.

Se acuerda que Orm "murió" en la batalla final dejando en libertad al príncipe atlante y Arthur decide revelar finalmente Atlantis al mundo de la superficie para buscar una forma de coexistir y ayudarse. Con esto concluye la última película del DCEU tal y como lo hemos conocido, ya que ahora veremos la transición del universo cinematográfico de acción real de DC al DCU de James Gunn.

¿Qué pasa en la escena postcréditos?

La escena post-créditos de 'Aquaman y el reino perdido' ha creado mucha expectación, por si dejaba alguna pista para lo que está por venir, o si se conectaba de alguna manera. Se había hablado de que Ben Affleck haría un cameo como Batman, se sabe que Michael Keaton también rodó un cameo, pero todo esto sucedió tras confirmarse que formaría parte permanente del DCEU en el final de 'Flash', lo que al final no va a tener lugar, ya que la única película que entra en el canon es 'Blue Beetle'.

En realidad, la única escena que aparece es un pequeño momento de relax entre Jason Momoa como Arthur Curry y Patrick Wilson como su hermano Orm, mientras se ve a este comiendo una hamburguesa en el ahora permitido mundo de la superficie. En ese momento ve una cucaracha cerca, la coge y también se la come. Básicamente es el copete final a un chiste anterior dentro de la aventura entre los dos hermanos.

Básicamente Aquaman engaña a su hermano diciendo que las cucarachas con como las gambas de la tierra, como el marisco, para reírse un poco a su costa, pero lo cierto es que le gusta la experiencia, y por eso en el último momento las elige como acompañamiento en la hamburguesería. No es un cliff-hanger ni nada espectacular, de hecho se parece a cierta postcréditos de 'Los Vengadores'. No hay ninguna novedad porque todos los planes anteriores han sido puestos en un segundo plano por los estudios ya que Warner Bros oficialmente "no quiere insinuar historias que no se retomarán en el nuevo DCU".

