¡Batfleck vuelve! Ben Affleck interpretará de nuevo a Batman en 'Aquaman and the Lost Kingdom'

No cabe duda de que la San Diego Comic-Con 2022 fue un jarro de agua ya no fría, sino helada, para los fans de DC en lo que respecta a su división cinematográfica. El panel de la compañía se limitó a mostrar un par de avances sobre sus estrenos inminentes 'Black Adam' y '¡Shazam! La furia de los dioses', dejando fuera de la ecuación títulos como una 'The Flash' que continúa acumulando retrasos o una 'Aquaman and the Lost Kingdom' que recuperará a uno de los rostros conocidos de la franquicia.

Batfleck vuelve

Después de que Ben Affleck calificase su participación en la película del Velocista Escarlata como "un final realmente bueno para mi experiencia con el personaje", hemos conocido que el actor volverá a interpretar a Batman una vez más en el largometraje del superhéroe atlante dirigido por James Wan gracias a una publicación de Jason Momoa en su cuenta de Instagram.

En ella puede verse al dúo de intérpretes bromeando en un par de fotografías y en un vídeo en el que un grupo de visitantes a los estudios de Warner Bros. fotografían a los actores mientras Momoa comenta entre risas "Ya no es un puto secreto, ¿verdad? Esto es lo que pasa, Warner Brothers, cuando sales del set y tienes ahí a tus fans".

El regreso de Batfleck y su mandíbula de superhéroe llega después de que Affleck manifestase en múltiples ocasiones su desencanto con la experiencia rodando bajo las órdenes de Joss Whedon los reshoots de 'Liga de la Justicia' y de que volviese a vestir el manto del murciélago para completar 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'.

Podremos disfrutar del bueno de Ben y su aproximación al justiciero de Gotham el próximo 17 de marzo de 2023, fecha en la que se estrenará 'Aquaman and the Lost Kingdom'