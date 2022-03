'Aquaman 2', 'Black Adam', 'The Flash' y 'Wonka' retrasan su llegada a los cines: Warner revoluciona su calendario de estrenos

Warner ha revolucionado su calendario de próximos estrenos aplazando la llegada a los cines de películas tan esperadas como 'Aquaman 2', 'Black Adam', 'The Flash' o 'Wonka'.

Los cambios de fecha están en parte motivadas por el coronavirus y afectan a seis películas, pues 'DC Liga de supermascotas' y 'Shazam! Fury of the Gods' también se han visto afectadas, aunque esta última ha sido para adelantar su llegada a los cines.

Sus nuevas fechas de estreno

De paso, el estudio también ha puesto fecha de llegada a los cines a 'Meg 2: The Trench', la secuela del título que enfrentaba a Jason Statham con tiburones que contará con la presencia tras las cámaras de Ben Wheatley ('In The Earth'). El calendario de lanzamientos queda así:

'DC Liga de supermascotas' pasa al 29 de julio de 2022 (antes 20 de mayo)

'Black Adam' pasa al 21 de octubre de 2022 (antes 29 de julio)

'Shazam! Fury of the Gods' pasa al 16 de diciembre de 2022 (antes 2 de junio de 2023)

'Aquaman 2' pasa al 17 de marzo de 2023 (antes 16 de diciembre de 2022)

'The Flash' para al 23 de junio de 2023 (antes 4 de noviembre de 2022)

'Meg 2: The Trench' se estrenará el 4 de agosto de 2023

'Wonka' pasa al 15 de diciembre de 2023 (antes 17 de marzo)

Esperemos que no haya más retrasos y que tampoco sea el inicio de una nueva oleada de movimientos por parte de otros estudios. A fin de cuentas, 'The Batman' le está funcionando de fábula a Warner, por lo que lo suyo sería seguir estrenando grandes producciones en lugar de aplazarlas.