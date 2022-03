'The Batman' revienta la taquilla de Estados Unidos: la película de DC rompe récords y recauda en tres días más que 'Dune' en toda su carrera comercial

'The Batman' ha arrasado en Estados Unidos, superando incluso las ya de por sí elevadas expectativas que había con ella. Y es que la película dirigida por Matt Reeves ha conseguido 128,5 millones de dólares durante su primer fin de semana en cines.

Arrasando

El éxito de la película de Warner ha sido tal que en solamente un fin de semana ya ha recaudado más que 'Dune', la producción más taquillera del estudio en 2021 con unos ingresos en ese país de algo más de 108 millones de dólares. También es verdad que el largometraje de Denis Villeneuve se estrenó de forma simultánea en HBO Max y el de Reeves no. Además, 'The Batman' también ha roto el récord de mejor estreno de Warner desde el inicio de la pandemia.

De esta forma, 'The Batman' también se convierte en el mejor estreno de una película dirigida por Reeves hasta la fecha, superando con creces los 73 millones con los que había debutado la estupenda 'El amanecer del planeta de los simios'.

Además, 'The Batman' también ha mejorado con creces los debuts de 'Batman Begins', que inició su andadura comercial en Estados Unidos con 48,7 millones de dólares, y 'Batman', que debutó con 40,4 millones de dólares. Eso sí, no ha logrado el mejor estreno para una película protagonizada por el superhéroe de DC, honor que sigue en manos de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' y sus 166 millones.

No debemos olvidarnos tampoco de que la abultada duración de 'The Batman', no por nada es la tercera película de superhéroes más larga de todos los tiempos, también supone tener menos sesiones, pero es que Warner también hizo test screenings con un montaje más corto y el entusiasmo del público fue sensiblemente inferior.